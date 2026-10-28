Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку

Протяженность полос для микромобильности (велодорожек) в Баку достигла 67,8 км.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В соответствии с Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы протяженность полос для микромобильности (велодорожек) планируется довести до 100 км.

Расширение инфраструктуры также способствует увеличению числа пользователей. За девять месяцев 2026 года на поездки, начинавшиеся и заканчивавшиеся в центральной части Баку и совершавшиеся на личных автомобилях, такси, велосипедах и самокатах, пришлось 19,7% поездок на средствах микромобильности. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 12%.