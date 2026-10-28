В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев

В январе-сентябре 2026 года доходы гостиниц и гостиничных объектов в Азербайджане составили 497,3 миллиона манатов, увеличившись на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Азербайджана.

Согласно информации, 63,7 процента совокупных доходов пришлось на предоставление номеров, 25,9 процента - на услуги общественного питания, 2,6 процента - на лечебно-оздоровительные услуги. Доля прочих услуг составила 7,8 процента.

В отчетный период уровень использования единовременной вместимости гостиниц и гостиничных объектов по стране составил 23 процента против 25 процентов за аналогичный период прошлого года.

Наиболее высокий показатель зафиксирован в Нафталане - 46,2 процента. В Нефтчале уровень использования вместимости составил 42,8 процента, в Шабране - 40,7 процента, в Баку - 33,2 процента.

В Сабирабаде этот показатель достиг 29,6 процента, в Лачине - 28,6 процента, в Гусаре - 27,8 процента. В Лянкяране уровень использования вместимости составил 22,3 процента, в Габале - 21,8 процента, в Ханкенди - 20,9 процента, а в Шамахы - 20,5 процента.