Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом

Служба государственной безопасности Азербайджана и Управление ООН по вопросам борьбы с терроризмом (UNOCT) обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации UNOCT в соцсети X.

Обсуждение состоялось в Баку в ходе встречи между исполняющим обязанности заместителя генерального секретаря ООН, руководителем Контртеррористического управления Александром Зуевым и начальником Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиевым.

Встреча была посвящена дальнейшей работе по итогам недавнего Бакинского форума по безопасности и укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Контртеррористическим управлением ООН.

Отметим, что 26 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Александра Зуева. В ходе беседы было отмечено, что между Азербайджаном и различными структурами ООН налажено плодотворное партнерство, в этом контексте состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества нашей страны с Управлением ООН по вопросам борьбы с терроризмом.

UNOCT было создано Генеральной Ассамблеей ООН в июне 2017 года для руководства и координации глобальных усилий Организации по борьбе с терроризмом. Управление возглавляет заместитель Генерального секретаря ООН. Оно координирует деятельность структур ООН в этой сфере, содействует укреплению потенциала государств-членов в области предупреждения терроризма и борьбы с ним, мобилизации ресурсов и сбалансированной реализации четырех основных направлений Глобальной контртеррористической стратегии ООН.