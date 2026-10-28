Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

"Прокуратура Ясамальского района проводит расследование по факту падения ученицы 7-го класса средней школы №225, расположенной в Ясамальском районе Баку, с четвертого этажа здания школы и ее последующей смерти от полученных травм", - сообщили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что 28 октября ученица 7-го класса средней общеобразовательной школы №225 (имя школьницы по соответствующим причинам не указывается) упала из окна четвертого этажа. Руководство школы незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь. К сожалению, в результате полученных травм ученица скончалась.