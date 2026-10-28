Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции

Необходимо укреплять сотрудничество и обмен информацией между государствами для выявления и отслеживания доходов, полученных в результате коррупционных преступлений.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил президент Управления по контролю и борьбе с коррупцией Саудовской Аравии (Nazaha) Мазин бин Ибрагим Аль-Кахмус в среду на третьей встрече высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), занимающихся борьбой с коррупцией, которая проходит в Баку, передает Day.Az.

Он отметил, что Саудовская Аравия реализовала ряд мер, направленных на повышение прозрачности и усиление борьбы с коррупцией. По его словам, встреча в Баку призвана укрепить совместные усилия государств в этой сфере.

"Принятые резолюции отражают стремление государств-членов достичь поставленных в этой сфере целей. Призываю государства-члены поддержать проект резолюции, направленный на укрепление сотрудничества и обмена информацией для выявления и отслеживания доходов от преступной деятельности. В этой связи важное значение имеет присоединение к сети GlobE", - подчеркнул президент Nazaha.

Мазин бин Ибрагим Аль-Кахмус приветствовал ратификацию Мекканской конвенции о сотрудничестве в области борьбы с коррупцией рядом государств. Он также призвал остальные государства-члены подписать и ратифицировать этот документ, а также присоединиться к нему.

Президент Nazaha поблагодарил Генеральную прокуратуру Азербайджана, ООН и Генеральный секретариат ОИС за организацию накануне семинара, посвященного вопросам измерения уровня коррупции. Он выразил надежду, что семинар будет способствовать совершенствованию методов оценки коррупции, усилению борьбы с ней и укреплению национальных стратегий.

Мазин бин Ибрагим Аль-Кахмус также поблагодарил президента Управления административного контроля и прозрачности Катара Хамада бин Нассера Аль-Миснада за усилия, приложенные в период его председательства на второй встрече министров, и поздравил генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в связи с переходом председательства на встрече к Азербайджану.

Он выразил благодарность Азербайджану за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия, а Генеральному секретариату ОИС - за координационную работу.

В своем выступлении президент Nazaha также затронул вопросы безопасности и осудил нападения хуситов на Саудовскую Аравию, в том числе на священные места, аэропорт и гражданские объекты. Он расценил эти нападения как нарушение международного права и территориальной целостности страны.

"Мы подчеркиваем право Саудовской Аравии защищать свою территорию, свой народ и проживающих в стране лиц. Королевство примет все меры, соответствующие международному праву, для защиты своих интересов", - добавил он.