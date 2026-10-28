Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи

Молодежь является одной из наиболее уязвимых категорий общества перед лицом глобальных перемен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров в среду на панельной сессии "Диалог молодежи: акцент на влиянии", состоявшейся в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он отметил, что в условиях глобальных вызовов, включая стихийные бедствия, пандемии и конфликты, необходимо расширять возможности молодежи, чтобы она могла эффективно справляться с возникающими трудностями.

"Сегодня мы живем в мире, который предоставляет молодежи и представителям всех поколений больше возможностей, чем когда-либо прежде. Независимо от религиозной или этнической принадлежности и страны проживания, молодые люди имеют возможность воспользоваться шансами, которых у предыдущих поколений не было.

Я верю, что эта сессия поможет навести искренние мосты между молодыми лидерами со всего мира", - подчеркнул он.

Отметим, что VII Всемирный форум по межкультурному диалогу проходит в Баку 27-29 октября на тему "Диалог ради общего будущего: наведение мостов в разделенном мире".

Форум является ключевым международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного в 2008 году по предложению Президента Ильхама Алиева. Впервые организованный в 2011 году, форум объединяет представителей государств, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского общества для развития межкультурного диалога и сотрудничества.