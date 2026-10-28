Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост

Азербайджан сможет достичь поставленных целей в транспортном секторе.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в среду на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, передает Day.Az.

По его словам, количество пассажиров, перевозимых Бакинской кольцевой железной дорогой, увеличилось примерно с 30 тысяч до 53 тысяч человек по сравнению с показателем двухлетней давности.

"В ближайшие годы ожидается дальнейший рост пассажиропотока.

В рамках обновления авиапарка AZAL уже эксплуатируются 10 самолетов нового поколения. До 2032 года планируется значительно увеличить авиапарк и полностью обновить его. Для этого предусмотрены конкретные программы финансирования. Обновление самолетов позволит сократить удельные выбросы углерода в авиационном секторе примерно на 20%.

Модернизация продолжается и в морском транспорте. При этом наблюдаются снижение выбросов углерода и экономический рост", - отметил он.

По словам замминистра, за девять месяцев текущего года рост в транспортном секторе составил 10%, а объем транзитных перевозок увеличился более чем на 14%.

"Реализация соответствующих мер предусматривает закрепление обязательств в государственных программах и эффективное сотрудничество с международными финансовыми институтами. Такое взаимодействие уже налажено в сферах воздушного, железнодорожного и городского рельсового транспорта", - сказал Р. Гумматов.

Он отметил, что цифровизация, с одной стороны, повышает экономическую эффективность, а с другой - способствует обеспечению доступности транспортных услуг для населения.

По словам замминистра, доступность услуг зависит в том числе от их стоимости. Для обеспечения приемлемых цен необходимо отдавать предпочтение транспортным средствам, позволяющим более эффективно использовать топливо.

"Надеюсь, что в ближайшие годы Азербайджан сможет достичь поставленных целей в соответствии с принятыми обязательствами и предусмотренными программами", - заключил замминистра.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.