Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году

Азербайджан планирует представить пятый добровольный национальный доклад по Целям устойчивого развития (ЦУР) в 2027 году.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли в среду на девятом Диалоге по ЦУР, проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что Азербайджан и Организация Объединенных Наций (ООН) поддерживают партнерские отношения более 30 лет. За этот период стороны совместно работали над обеспечением устойчивого развития страны и укреплением соответствующего институционального потенциала.

По словам заместителя министра, диалоги по ЦУР проводятся с участием представителей правительства, системы ООН, международных финансовых институтов и частного сектора. Эти площадки имеют важное значение для обсуждения приоритетов устойчивого развития и укрепления партнерских отношений.

С. Баширли отметил, что государственные программы и стратегические документы Азербайджана согласованы с ЦУР. В настоящее время наряду с реализацией Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы ведется подготовка новой стратегии на 2027-2030 годы.

Он подчеркнул, что Азербайджан уже представил четыре добровольных национальных доклада по ЦУР и входит в пятерку стран мира, представивших наибольшее количество таких докладов.

"В настоящее время мы работаем над пятым добровольным национальным докладом, который планируется представить в 2027 году", - заявил заместитель министра.

С. Баширли также обратил внимание на то, что локализация ЦУР на региональном уровне стала новым этапом в повестке Азербайджана в области устойчивого развития. По его словам, для реализации этой инициативы были выбраны Шуша и Нахчыван, где организованы соответствующие мероприятия.

Он отметил, что в марте-апреле текущего года состоялись поездки в регионы, а в Карабахском университете и Нахчыванском государственном университете прошли мероприятия, посвященные локализации ЦУР. Университеты активно участвуют в этом процессе, и соответствующая дорожная карта уже подготовлена.

Заместитель министра также сообщил, что несколько дней назад в Ханкенди состоялся стратегический диалог высокого уровня "Момент Целей устойчивого развития", посвященный перспективам дальнейшего партнерства между Азербайджаном и ООН.

Он подчеркнул, что борьба с изменением климата также занимает важное место в международной повестке дня. По словам С. Баширли, в преддверии COP31 особую актуальность приобретают вопросы реализации определяемых на национальном уровне вкладов и декарбонизации энергетического сектора.

Заместитель министра выразил уверенность в том, что сотрудничество Азербайджана с ООН продолжит способствовать достижению ЦУР, расширению региональных инициатив и укреплению международного партнерства.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.