В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся

Электронный перевод учащихся между школами стартует 4 ноября 2026 года в 15:00 для учеников 2-7-х классов. Для учащихся 8-11-х классов процесс откроется 5 ноября в 15:00.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, подать заявку на перевод можно через портал www.sy.edu.az.

Граждане, у которых нет доступа к интернету, могут обратиться за помощью в кол-центры Агентства и местных органов управления образованием, Центр обслуживания граждан Агентства или центры ASAN xidmət.

О сроках начала электронного перевода детей в группы дошкольной подготовки и учащихся первых классов будет сообщено дополнительно.