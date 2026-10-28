https://news.day.az/society/1870172.html В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся Электронный перевод учащихся между школами стартует 4 ноября 2026 года в 15:00 для учеников 2-7-х классов. Для учащихся 8-11-х классов процесс откроется 5 ноября в 15:00. Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, подать заявку на перевод можно через портал www.sy.edu.az.
В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся
Электронный перевод учащихся между школами стартует 4 ноября 2026 года в 15:00 для учеников 2-7-х классов. Для учащихся 8-11-х классов процесс откроется 5 ноября в 15:00.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, подать заявку на перевод можно через портал www.sy.edu.az.
Граждане, у которых нет доступа к интернету, могут обратиться за помощью в кол-центры Агентства и местных органов управления образованием, Центр обслуживания граждан Агентства или центры ASAN xidmət.
О сроках начала электронного перевода детей в группы дошкольной подготовки и учащихся первых классов будет сообщено дополнительно.
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