ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей

ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических обязательств и развитии зеленой энергетики.

Как передает Day.Az, об этом заявил постоянный координатор ООН в Азербайджане Дмитрий Шлапаченко в среду на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что Азербайджану необходимо перейти от климатических обязательств к их практической реализации, уделяя особое внимание развитию возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности, модернизации энергосетей и сокращению выбросов.

По его словам, энергетический сектор занимает центральное место в экономике страны, поэтому для достижения прогресса необходим комплексный подход. Он предполагает развитие возобновляемой энергетики, внедрение чистых технологий, сокращение выбросов метана и других загрязняющих веществ, а также укрепление энергетической безопасности.

"В Азербайджане уже сформирована основа для дальнейшего продвижения в этом направлении. Национальные приоритеты социально-экономического развития страны до 2030 года предусматривают создание чистой окружающей среды и развитие зеленой экономики.

Кроме того, дорожная карта по ЦУР 7, разработанная при поддержке Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), определяет стратегические направления развития чистой энергетики, повышения энергоэффективности и региональной интеграции в сфере зеленой энергетики до 2035 года.

Энергетический переход должен быть справедливым, инклюзивным и ориентированным на интересы людей. Декарбонизация должна способствовать созданию достойных рабочих мест, развитию новых навыков, стимулированию инноваций и повышению конкурентоспособности, а также обеспечивать равномерное распределение преимуществ устойчивого роста между регионами и сообществами", - сказал он.

Шлапаченко добавил, что ООН продолжит поддерживать эту работу в рамках Рамочной программы сотрудничества между ООН и правительством Азербайджана на 2026-2030 годы.

Согласно второму приоритету этой программы, к 2030 году население Азербайджана должно получить преимущества от зеленого роста, справедливого энергетического перехода, укрепления экосистем и повышения климатической устойчивости.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.