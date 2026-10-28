АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане

Необходимо удвоить усилия для сокращения выбросов парниковых газов в Азербайджане на 40% к 2035 году, в том числе за счет развития зеленой энергетики и повышения энергоэффективности.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявила страновой директор Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану в Региональном департаменте Центральной и Западной Азии Сунния Дуррани-Джамал в среду на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, передает Day.Az.

С. Дуррани-Джамал сообщила, что Азербайджан поставил цель к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с уровнем 1990 года. Для достижения этой цели стране необходимы финансовые ресурсы, современные технологии и широкое партнерство.

"До 2035 года, когда необходимо достичь цели по сокращению выбросов на 40%, осталось не так много времени. Поэтому мы должны удвоить наши усилия", - отметила она.

Он отметила, что SOCAR и ее дочерние предприятия работают над определением необходимых инвестиций и приоритетных мер по сокращению выбросов метана на месторождении Западный Абшерон.

По ее словам, сокращение выбросов метана имеет важное значение для достижения климатических целей Азербайджана. Для этого необходимо определить требуемый объем инвестиций и расставить приоритеты с учетом эффективности принимаемых мер.

Представитель АБР подчеркнула, что банк поддерживает переход Азербайджана к зеленой экономике посредством инвестиций в государственный и частный секторы, а также оказания технической помощи.

По ее словам, стратегия партнерства АБР с Азербайджаном на 2025-2029 годы направлена на диверсификацию экономики, содействие зеленому развитию и расширение низкоуглеродных транспортных связей.

"Мы поддерживаем диверсификацию экономики Азербайджана на основе принципов зеленого развития и развитие низкоуглеродных транспортных связей. Это включает в себя также создание современной, энергоэффективной и безопасной железнодорожной сети", - сказала С. Дуррани-Джамал.

Она добавила, что расширение Бакинского метрополитена и его цифровизация могут способствовать повышению городской мобильности, эффективности транспортной системы и развитию низкоуглеродных транспортных решений.

Представитель АБР также отметила важность региональных связей в сфере зеленой энергетики. По ее словам, развитие коридоров зеленой энергетики между Центральной Азией и Каспийским бассейном создает возможности для трансграничной передачи электроэнергии и интеграции возобновляемых источников энергии в региональные энергосистемы.

Она подчеркнула, что большое значение имеет и увеличение инвестиций в водную инфраструктуру. Такие вложения не только повышают надежность систем водоснабжения, но и укрепляют их устойчивость к экстремальным погодным условиям.

С. Дуррани-Джамал также отметила, что АБР поддерживает развитие солнечной энергетики в Азербайджане. По ее словам, операции банка в частном секторе сыграли важную роль в поддержке Гарадагской солнечной электростанции, введенной в эксплуатацию в 2022 году, а также проектов солнечной энергетики в Билясуваре и Банке.

"Развитие проектов в сфере возобновляемой энергетики является важной частью энергетического перехода Азербайджана. Вместе с тем для сокращения выбросов необходимо повышать эффективность и экологическую устойчивость существующих процессов производства энергии и промышленных процессов", - сказала она.

Представитель АБР также сообщила, что банк оказывает Азербайджану техническую поддержку в выполнении климатических обязательств. По ее словам, эта работа охватывала выполнение обязательств в рамках расширенной системы обеспечения транспарентности Парижского соглашения, подготовку первого двухгодичного доклада о транспарентности и разработку определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ, NDC).

Говоря о развитии зеленого финансирования, С. Дуррани-Джамал отметила, что АБР поддержал Центральный банк Азербайджана в разработке и совершенствовании соответствующей нормативной базы. Применение аналогичного подхода в коммерческих банках создает дополнительные возможности для финансирования экологических проектов.

Она также сообщила, что Министерство финансов работает над разработкой рамочной основы для выпуска зеленых облигаций, которая будет способствовать развитию рынков капитала.

По словам С. Дуррани-Джамал, Министерство экономики играет важную роль в реализации проектов солнечной энергетики с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

"Для достижения успеха крайне важно партнерство. Оно предполагает сотрудничество между государственным и частным секторами, правительствами и потребителями, а также нынешним и будущими поколениями", - подчеркнула представитель АБР.

Она добавила, что для достижения установленной Азербайджаном цели по сокращению выбросов к 2035 году необходимо увеличивать инвестиции, внедрять новые технологии и обеспечивать скоординированную деятельность всех заинтересованных сторон.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.