ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе

Банковский сектор Азербайджана может сыграть важную роль в финансировании энергетического перехода, повышении энергоэффективности предприятий и привлечении частного капитала в экологические проекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший банкир и региональный руководитель по работе с финансовыми институтами Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Михаил Гречихо на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку.

По его словам, энергетический переход не должен ограничиваться энергетическим сектором, а должен охватывать всю экономику, включая предприятия, малый и средний бизнес и домохозяйства.

"Компании могут вносить вклад в этот процесс, инвестируя в энергоэффективные решения и модернизируя оборудование, а население - выбирая более экологичные решения.

Банковский сектор может содействовать энергетическому переходу по трем основным направлениям.

В частности, благодаря развитой сети отделений, цифровым каналам и взаимодействию с клиентами банки могут распространять информацию об энергоэффективных решениях и содействовать их финансированию.

Кроме того, банки могут стимулировать спрос на такие решения, помогая предприятиям оценивать возможности сокращения энергопотребления и повышения конкурентоспособности за счет модернизации оборудования", - сказал он.

По словам Михаила Гречихо, третьим направлением является привлечение частного капитала.

"Отношение объема кредитования к ВВП в Азербайджане составляет 35%, что указывает на потенциал дальнейшего развития банковского финансирования.

ЕБРР предоставляет финансирование, в том числе в национальной валюте и на длительные сроки, а также техническую помощь для развития компетенций банков в области энергетического перехода.

Эта поддержка направлена на то, чтобы помочь банкам лучше понимать процессы энергетического перехода, оценивать соответствующие проекты и консультировать клиентов по вопросам внедрения необходимых решений", - сказал представитель ЕБРР.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.