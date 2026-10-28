https://news.day.az/society/1870222.html Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 29 октября на территории Азербайджана местами ожидаются дожди. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня местами возможен временами моросящий дождь.

Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ

Общество, 28 октября 2026 12:26 (UTC +04:00) 418
Завтра в Баку и районах пойдет дождь

29 октября на территории Азербайджана местами ожидаются дожди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня местами возможен временами моросящий дождь. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, днем - 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки могут носить кратковременный интенсивный характер. Возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Местами временами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16 градусов тепла, днем - 17-20 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az

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В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 751
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В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 1 006
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 27 октября 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 914
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 27 октября 13:35 (UTC+04), Политика 5 119
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 915
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 27 октября 13:24 (UTC+04), Общество 641
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 667
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 627
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 666
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 27 октября 13:00 (UTC+04), Автоновости 675
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 27 октября 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 887
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 880
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 27 октября 12:44 (UTC+04), Общество 608
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 27 октября 12:40 (UTC+04), Экономика 883
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 27 октября 12:34 (UTC+04), В мире 987
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