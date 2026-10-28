Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ

29 октября на территории Азербайджана местами ожидаются дожди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня местами возможен временами моросящий дождь. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, днем - 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки могут носить кратковременный интенсивный характер. Возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Местами временами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16 градусов тепла, днем - 17-20 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az