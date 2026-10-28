ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане

Азербайджану необходимо значительно расширить мощности солнечной и ветровой энергетики.

Как передает Day.Az, об этом заявил специалист по энергетическому переходу отдела энергетики Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Анис Заман в среду на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, Дорожная карта по достижению ЦУР 7 предусматривает повышение энергоэффективности во всех секторах экономики Азербайджана, расширение мощностей возобновляемой энергетики и развитие коридора зеленой энергетики.

"Дорожная карта разработана для оказания помощи правительству Азербайджана в определении технологических решений и мер государственной политики, необходимых для достижения ЦУР 7. Кроме того, документ направлен на изучение возможностей сокращения выбросов парниковых газов на 40% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года, а также на продвижение Азербайджана в качестве регионального центра чистой энергетики за счет развития коридора зеленой энергетики", - сказал он.

А. Заман отметил, что дорожная карта определяет технические решения для обеспечения всеобщего доступа к доступным, надежным и устойчивым современным энергетическим услугам. Документ также предусматривает согласование развития энергетического сектора с климатическими обязательствами страны и целями экономической диверсификации.

По его словам, рекомендации охватывают не только достижение ЦУР 7 и сокращение выбросов, но и укрепление энергетической безопасности, повышение экономической конкурентоспособности и создание новых возможностей для экономического роста за счет развития чистой энергетики.

"Необходимо масштабное развитие возобновляемой энергетики, в частности солнечной и ветровой. Учитывая значительный потенциал Азербайджана в этой сфере, особенно в Каспийском регионе, дорожная карта предусматривает существенное увеличение соответствующих мощностей для снижения зависимости от выработки электроэнергии на основе ископаемого топлива", - отметил А. Заман.

Он также сообщил, что в Азербайджане уже планируется реализация нескольких крупных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.