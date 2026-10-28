Обнародованы данные о госдолге Азербайджана

Государственный долг Азербайджана на 1 октября 2026 года составил 23 миллиарда 896,3 миллиона манатов, или 17,3 процента прогнозируемого на текущий год ВВП. При этом объем долга, обеспеченного государственными гарантиями, с начала года сократился на 2 миллиарда 482,4 миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило Министерство финансов Азербайджана.

Согласно информации ведомства, прогнозируемый объем ВВП страны на 2026 год составляет 138 миллиардов 39,2 миллиона манатов.

Из общего объема государственного долга 7 миллиардов 666,2 миллиона манатов, или 32,1 процента, приходилось на внешний государственный долг, а 16 миллиардов 230,1 миллиона манатов, или 67,9 процента, - на внутренний.

На отчетную дату все основные показатели государственного долга находились в пределах, установленных Стратегией управления государственным долгом на средне- и долгосрочный периоды. В частности, отношение государственного долга к ВВП не превышало установленного предела в 30 процентов, а внешний государственный долг оставался ниже предельного значения в 10 миллиардов долларов США.

Внешний государственный долг

По состоянию на 1 октября 2026 года внешний государственный долг Азербайджана составил 4 миллиарда 509,5 миллиона долларов США, что соответствовало 5,6 процента прогнозируемого на текущий год ВВП. По сравнению с 1 января 2026 года показатель сократился на 304 миллиона долларов США.

В структуре внешнего государственного долга 48,8 процента приходилось на обязательства с плавающей процентной ставкой, а 51,2 процента - на обязательства с фиксированной ставкой.

По срокам погашения 67,7 процента внешнего государственного долга подлежит выплате в течение ближайших пяти лет, 26,8 процента - в течение пяти-десяти лет, а 5,5 процента - более чем через десять лет.

В валютной структуре внешнего государственного долга преобладал доллар США с долей 86,3 процента. На евро приходилось 5,8 процента, японскую иену - 3,2 процента, специальные права заимствования Международного валютного фонда - 2,9 процента, другие валюты - 1,7 процента.

За первые девять месяцев 2026 года за счет средств государственного бюджета было погашено 766,9 миллиона долларов США основного долга по внешним заимствованиям. Выплаты процентов по ним составили 285,7 миллиона долларов США.

На 1 октября стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 89,4 миллиарда долларов США, что примерно в 19,8 раза превышало объем внешнего государственного долга.

Внутренний государственный долг

Внутренний государственный долг Азербайджана на отчетную дату составил 16 миллиардов 230,1 миллиона манатов, или 11,8 процента прогнозируемого на 2026 год ВВП. По сравнению с началом года он сократился на 1 миллиард 574,4 миллиона манатов.

Из общего объема внутреннего государственного долга 7 миллиардов 766,2 миллиона манатов приходилось на находящиеся в обращении государственные ценные бумаги, а 8 миллиардов 463,9 миллиона манатов - на обязательства, обеспеченные государственными гарантиями и принятые на себя правительством.

Из находившихся в обращении государственных ценных бумаг 56 процентов составляли бумаги со сроком обращения до пяти лет, а 44 процента - со сроком обращения пять лет и более.

Средний срок погашения находившихся в обращении государственных облигаций на 1 октября составлял 3,64 года. По данным Министерства финансов, в течение первых трех месяцев 2026 года истечение сроков обращения краткосрочных государственных облигаций способствовало увеличению среднего срока погашения облигаций.

За первые девять месяцев 2026 года за счет государственного бюджета было погашено 2 миллиарда 297,2 миллиона манатов основного долга по государственным облигациям предыдущих выпусков, срок погашения которых наступил. Кроме того, выплаты процентов и дисконта составили 397,1 миллиона манатов.

Доля долга с плавающей процентной ставкой

По состоянию на 1 октября 2026 года доля обязательств с плавающей процентной ставкой в общем портфеле государственного долга составила 15,6 процента.

Согласно Стратегии управления государственным долгом, для поддержания процентного риска на приемлемом уровне доля таких обязательств не должна превышать 50 процентов общего долгового портфеля. Таким образом, на отчетную дату показатель оставался значительно ниже установленного предела.

Долг, обеспеченный государственными гарантиями

Общий объем долга, обеспеченного государственными гарантиями, на 1 октября 2026 года составил 7 миллиардов 886 миллионов манатов, или 5,7 процента прогнозируемого на текущий год ВВП.

Из этой суммы 4 миллиарда 857,8 миллиона манатов, или 61,6 процента, приходилось на внешние кредиты под государственные гарантии, а 3 миллиарда 28,2 миллиона манатов, или 38,4 процента, - на внутренние кредиты под государственные гарантии.

На 1 января 2026 года объем такого долга составлял 10 миллиардов 368,4 миллиона манатов, или 8 процентов ВВП за 2025 год. Таким образом, за первые девять месяцев текущего года он сократился на 2 миллиарда 482,4 миллиона манатов.

Согласно информации Министерства финансов, существенное сокращение связано с погашением облигаций на сумму 2 миллиарда долларов США, номинированных в иностранной валюте и выпущенных закрытым акционерным обществом "Южный газовый коридор" с привлечением средств под государственные гарантии.

В валютной структуре долга, обеспеченного государственными гарантиями, доля доллара США составляла 57,9 процента, евро - 19,4 процента, маната - 16,2 процента, японской иены - 4,6 процента, других валют - 2 процента.

В структуре этого долгового портфеля 52,2 процента приходилось на обязательства с фиксированной процентной ставкой, а 47,8 процента - на обязательства с плавающей ставкой.

Таким образом, по состоянию на 1 октября 2026 года основные показатели государственного долга Азербайджана оставались в пределах установленных стратегией ограничений. При этом наиболее заметным изменением стало сокращение объема долга, обеспеченного государственными гарантиями, почти на 2,5 миллиарда манатов с начала года.