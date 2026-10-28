Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP

Национальное собрание Армении 28 октября одобрило рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с Соединенными Штатами в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за ратификацию документа проголосовали 63 депутата, против выступили 32, воздержавшихся не было.

Проект предусматривает создание транспортной инфраструктуры через территорию Армении, которая обеспечит сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Инициатива также предполагает развитие региональных транспортных, энергетических и коммуникационных связей.