Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане?
В Джалилабаде началась осенняя уборка картофеля, однако на некоторых участках урожайность остается низкой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам фермеров, в ряде районов получить урожай не удалось, поэтому земли вспахивают и готовят к посадке других культур. Такая ситуация вызывает обеспокоенность у производителей картофеля.
По данным Государственного центра аграрного развития Джалилабадского района, повторная посадка картофеля в районе проведена на площади 1 508 гектаров. Массовую уборку планируется начать в следующем месяце.
В центре отметили, что низкая урожайность может быть связана с качеством семенного материала и несоблюдением агротехнических требований. Влияние ситуации на общий объем урожая станет более понятным после завершения уборочных работ.
По мнению экономистов, снижение урожайности может привести к росту цен на картофель.
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