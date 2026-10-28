Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане?

В Джалилабаде началась осенняя уборка картофеля, однако на некоторых участках урожайность остается низкой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам фермеров, в ряде районов получить урожай не удалось, поэтому земли вспахивают и готовят к посадке других культур. Такая ситуация вызывает обеспокоенность у производителей картофеля.

По данным Государственного центра аграрного развития Джалилабадского района, повторная посадка картофеля в районе проведена на площади 1 508 гектаров. Массовую уборку планируется начать в следующем месяце.

В центре отметили, что низкая урожайность может быть связана с качеством семенного материала и несоблюдением агротехнических требований. Влияние ситуации на общий объем урожая станет более понятным после завершения уборочных работ.

По мнению экономистов, снижение урожайности может привести к росту цен на картофель.