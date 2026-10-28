https://news.day.az/politics/1870262.html Реваншизм под боком у Пашиняна - почему Ереван не ставит крест на провокаторах? В начале октября стало известно, что телепомойка сепаратистов под названием "̶а̶р̶ц̶а̶х̶ ТВ" прекращает свою деятельность. Если коротко, то в своем заявлении они жаловались на то, что никому они не нужны, да и телеканал стал нерентабельным ввиду новых реалий.

Реваншизм под боком у Пашиняна - почему Ереван не ставит крест на провокаторах?

Политика, 28 октября 2026 14:45 (UTC +04:00) 2 532
Реваншизм под боком у Пашиняна

Автор: Мехти Ахмедзаде

В начале октября стало известно, что телепомойка сепаратистов под названием "̶а̶р̶ц̶а̶х̶ ТВ" прекращает свою деятельность. Если коротко, то в своем заявлении они жаловались на то, что никому они не нужны, да и телеканал стал нерентабельным ввиду новых реалий. Казалось бы, на этом все, но вчера эти журналюги появились в армянском сегменте соцсетей с очередным сообщением - их очень волнует их дальнейшая судьба. Их так называемый "директор" поплакался, что судьба канала "висит на волоске".

Напомним, что уже несколько месяцев в ереванском суде рассматривается вопрос о праве управления зданием, в котором засели остатки сепаратистов. Если они проиграют, здание будет передано государству, а вся шушера, усевшаяся в его помещениях, будет выметена на улицу. И "гении журналистики" в том числе.

Позорный конец медиапомойки армянских сепаратистов - РЕПЛИКА

Позорный конец медиапомойки армянских сепаратистов - РЕПЛИКА

Армянские власти, в частности сам Пашинян, недавно несколько раз прямым текстом заявляли, что "карабахское движение" - это проблема и оно должно быть искоренено. Еще Воваевич предложил недобиткам оставить все это и стать полноправными и добросовестными гражданами Армении.

Тем не менее, несмотря на все это, реваншисты втихую, а иногда и открыто, продолжают свою деятельность - пытаются устраивать всякого рода провокации, как это сейчас происходит в Вене, качают права и что-то безосновательно требуют. Причем как от властей, так и от всего мира.

Ереван почему-то до сих пор от них не избавился, не перекрыл им кислород. Сколько будет продолжаться этот суд, тоже неизвестно. Но одно предельно ясно: деятельность сепаратистов в Армении напрямую противоречит Вашингтонским договоренностям.

Напомним, что 8 августа 2025 года в столице США Баку и Ереван взяли курс на окончательное урегулирование отношений. В подписанной совместной декларации стороны подчеркнули необходимость уважения нерушимости международных границ и решительно отвергли любые попытки реванша как в настоящем, так и в будущем.

Более того, в парафированном тексте мирного соглашения прямо предусмотрено взаимное признание суверенитета и территориальной целостности. Согласно статье II, стороны обязуются не выдвигать территориальных претензий друг к другу, а также не планировать, не поощрять и не поддерживать действия, направленные на нарушение территориальной целостности или политического единства другой стороны.

То есть на бумаге Ереван демонстрирует готовность к миру и признанию существующих границ, а на деле - не очень.

Отсюда вопрос: Пашиняну оно надо, чтобы нытики сидели под боком? Почему сепаратисты продолжают свою никчемную и бессмысленную работу в Армении? Получается, что от прежней политики официально отказались, а ее пропагандистская инфраструктура продолжает существовать.

Новые &quot;потери&quot; для армянских сепаратистов - паника в Ереване

Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване

Вопрос касается далеко не только телепомойки. Армянскому руководству необходимо объяснить, на каком основании реваншисты функционируют и насколько их деятельность соответствует взятым на себя политическим обязательствам.

Представим на минуту обратную ситуацию. Допустим, завтра в Баку или Нахчыване откроется "представительство властей Западного Азербайджана" со своим офисом, телевизионным каналом, политическими заявлениями и претензиями. Создать подобную структуру технически возможно? Вполне. А реальные основания для защиты прав западных азербайджанцев существуют? Безусловно. За ними стоят судьбы людей, вынужденных покинуть родные места. Но какова будет реакция Еревана, если кто-то начнет выступать от имени несуществующих "властей"? Нетрудно представить, сколько обвинений прозвучит в адрес Азербайджана и как быстро армянская сторона заговорит о нарушении мирного процесса. Так почему же то, что вызвало бы бурю возмущения в Ереване, продолжает спокойно существовать в самой Армении?

Поэтому Еревану пора определиться. Если Пашинян действительно намерен закрыть страницу карабахского конфликта, то начинать следует с прекращения деятельности карабахских сепаратистов. В противном случае у Баку будут все основания ставить перед Ереваном вопрос о несоблюдении договоренностей. И тогда жалобы кучки журналюг на отсутствие офиса окажутся наименьшей из проблем, которые армянским властям придется решать на пути к окончательному миру. Пора ставить на них жирный крест.

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#АРМЕНИЯ #АЗЕРБАЙДЖАН #МИРНЫЙ ДОГОВОР
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AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 887
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 648
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 828
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 623
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 630
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 246
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 439
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 660
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 954
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 869
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 591
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 615
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 243
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 655
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 983
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 868
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 678
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 608
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 669
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 891
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 886
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 615
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 730
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 907
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 760
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 901
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 229
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 668
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 762
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 604
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 894
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 775
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 27 октября 14:10 (UTC+04), Спорт 737
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 936
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 27 октября 13:49 (UTC+04), Политика 902
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 1 021
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 27 октября 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 942
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 27 октября 13:35 (UTC+04), Политика 5 147
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 944
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