Автор: Мехти Ахмедзаде

В начале октября стало известно, что телепомойка сепаратистов под названием "̶а̶р̶ц̶а̶х̶ ТВ" прекращает свою деятельность. Если коротко, то в своем заявлении они жаловались на то, что никому они не нужны, да и телеканал стал нерентабельным ввиду новых реалий. Казалось бы, на этом все, но вчера эти журналюги появились в армянском сегменте соцсетей с очередным сообщением - их очень волнует их дальнейшая судьба. Их так называемый "директор" поплакался, что судьба канала "висит на волоске".

Напомним, что уже несколько месяцев в ереванском суде рассматривается вопрос о праве управления зданием, в котором засели остатки сепаратистов. Если они проиграют, здание будет передано государству, а вся шушера, усевшаяся в его помещениях, будет выметена на улицу. И "гении журналистики" в том числе.

Армянские власти, в частности сам Пашинян, недавно несколько раз прямым текстом заявляли, что "карабахское движение" - это проблема и оно должно быть искоренено. Еще Воваевич предложил недобиткам оставить все это и стать полноправными и добросовестными гражданами Армении.

Тем не менее, несмотря на все это, реваншисты втихую, а иногда и открыто, продолжают свою деятельность - пытаются устраивать всякого рода провокации, как это сейчас происходит в Вене, качают права и что-то безосновательно требуют. Причем как от властей, так и от всего мира.

Ереван почему-то до сих пор от них не избавился, не перекрыл им кислород. Сколько будет продолжаться этот суд, тоже неизвестно. Но одно предельно ясно: деятельность сепаратистов в Армении напрямую противоречит Вашингтонским договоренностям.

Напомним, что 8 августа 2025 года в столице США Баку и Ереван взяли курс на окончательное урегулирование отношений. В подписанной совместной декларации стороны подчеркнули необходимость уважения нерушимости международных границ и решительно отвергли любые попытки реванша как в настоящем, так и в будущем.

Более того, в парафированном тексте мирного соглашения прямо предусмотрено взаимное признание суверенитета и территориальной целостности. Согласно статье II, стороны обязуются не выдвигать территориальных претензий друг к другу, а также не планировать, не поощрять и не поддерживать действия, направленные на нарушение территориальной целостности или политического единства другой стороны.

То есть на бумаге Ереван демонстрирует готовность к миру и признанию существующих границ, а на деле - не очень.

Отсюда вопрос: Пашиняну оно надо, чтобы нытики сидели под боком? Почему сепаратисты продолжают свою никчемную и бессмысленную работу в Армении? Получается, что от прежней политики официально отказались, а ее пропагандистская инфраструктура продолжает существовать.

Вопрос касается далеко не только телепомойки. Армянскому руководству необходимо объяснить, на каком основании реваншисты функционируют и насколько их деятельность соответствует взятым на себя политическим обязательствам.

Представим на минуту обратную ситуацию. Допустим, завтра в Баку или Нахчыване откроется "представительство властей Западного Азербайджана" со своим офисом, телевизионным каналом, политическими заявлениями и претензиями. Создать подобную структуру технически возможно? Вполне. А реальные основания для защиты прав западных азербайджанцев существуют? Безусловно. За ними стоят судьбы людей, вынужденных покинуть родные места. Но какова будет реакция Еревана, если кто-то начнет выступать от имени несуществующих "властей"? Нетрудно представить, сколько обвинений прозвучит в адрес Азербайджана и как быстро армянская сторона заговорит о нарушении мирного процесса. Так почему же то, что вызвало бы бурю возмущения в Ереване, продолжает спокойно существовать в самой Армении?

Поэтому Еревану пора определиться. Если Пашинян действительно намерен закрыть страницу карабахского конфликта, то начинать следует с прекращения деятельности карабахских сепаратистов. В противном случае у Баку будут все основания ставить перед Ереваном вопрос о несоблюдении договоренностей. И тогда жалобы кучки журналюг на отсутствие офиса окажутся наименьшей из проблем, которые армянским властям придется решать на пути к окончательному миру. Пора ставить на них жирный крест.