Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году

Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на четырех чемпионатах Европы, состоявшихся в 2026 году. В активе национальных команд пять золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых наград.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наибольшее количество медалей принесла сборная Азербайджана U15. На континентальном первенстве в турецком Трабзоне юные боксеры десять раз поднимались на пьедестал почета.

Сборная U17 завершила чемпионат Европы с восемью наградами, а взрослая национальная команда завоевала пять медалей, установив рекорд по этому показателю. При этом в составе обеих сборных по два боксера стали чемпионами Европы.

Команда U19 пополнила общую копилку еще двумя медалями.

Таким образом, азербайджанские боксеры не остались без наград ни на одном из четырех чемпионатов Европы, в которых участвовали в нынешнем году. На трех турнирах национальные команды вошли в шестерку лучших по количеству завоеванных медалей.

В ноябре представители Азербайджана также выступят на чемпионате Европы U23, где получат возможность увеличить общий медальный результат 2026 года.