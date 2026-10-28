В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО

В арене Circus Sea Breeze проходит новая международная цирковая программа The World of Adrenaline, которая объединяет на одной площадке артистов из разных стран мира и погружает зрителей в атмосферу скорости, смелости и захватывающих трюков, передает Day.Az.

В основе шоу -высокий профессионализм, риск и настоящий адреналин. Зрителей ждут опасные выступления бразильских каскадёров, номера воздушных гимнастов, удостоенных международных наград, акробатические представления и яркие сценические эпизоды с участием клоуна. Объединяя различные цирковые жанры, программа дарит публике незабываемые эмоции и впечатления.

Организатор программы, лауреат премии "Цирковой Оскар" Аллахверди Исрафилов, по традиции сопровождает открытие благотворительной инициативой. Одно из представлений было организовано бесплатно для детей, оставшихся без родительской опеки, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из семей шехидов и ветеранов войны. Цель инициативы - подарить детям радость и создать для них особенные, запоминающиеся моменты.

Аллахверди Исрафилов - один из известных представителей азербайджанского циркового искусства на международной арене. На протяжении многих лет он занимается не только творческой деятельностью, но и организацией цирковых программ. Под его руководством реализуются многочисленные проекты в разных странах. Одно из ключевых направлений его работы - привлечение международного опыта в Азербайджан, развитие национального циркового искусства и создание возможностей для раскрытия новых талантов.

Международная цирковая программа The World of Adrenaline проходит в Circus Sea Breeze до 29 ноября. Представления состоятся по субботам и воскресеньям в 12:30 и 15:30.

Стоимость билетов начинается от 15 манатов. Для удобства зрителей организован специальный автобусный трансфер от станции метро "Кёроглу" до цирковой арены и обратно.

Билеты можно приобрести в городских кассах и на сайте iTicket.az.

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