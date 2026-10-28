Европейские СМИ восстали против Цукерберга

Автор: Ниджат Исмиев, Trend

Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, планирует изменить условия пользования своими продуктами. По новым правилам любая организация, у которой есть страница в соцсетях Meta, автоматически дает Meta доступ для бесплатного использования всех своих материалов в коммерческих целях. Для СМИ это означает, что Meta получает возможность безвозмездно использовать весь их контент по своему усмотрению - и не платить за это ничего.

Проблема эта - не новая. С похожей темой мир медиа уже сталкивался в случае с Google, который годами бесплатно использовал новостной контент в своих сервисах. Там вопрос в итоге решили СМИ и власти отдельных стран через регуляторов, суды и законы. Во Франции антимонопольное ведомство оштрафовало Google на 500 млн евро в 2021 году и ещё на 250 млн евро в 2024 году за нарушение права издателей на вознаграждение, после чего компания была вынуждена подписать платные соглашения с французскими СМИ. В Австралии и Канаде приняли законы, которые обязывают цифровые платформы платить новостным изданиям. Право СМИ на вознаграждение за использование их материалов в интернете закреплено и в директиве ЕС об авторском праве 2019 года.

К слову, эта проблема, увы, по-прежнему актуальна и для Азербайджана.

Против Meta и ее аппетитов восстали европейские СМИ. В частности, Европейский альянс информационных агентств (EANA), объединяющий 33 информагентства континента, заявил о том, что корпорация Цукерберга должна пересмотреть свои правила.

"Это проблема не только информационных агентств. Новые условия нанесут ущерб всей экосистеме новостных СМИ. Meta получит на блюдечке контент каждой медиаорганизации, которая пользуется её платформами. Это значит, что журналисты по всему миру фактически будут работать на Meta. Не говоря уже о небольших изданиях, которым и так приходится нелегко", - заявил генеральный секретарь EANA Александру Гибой.

"Наш контент - это не только то, что финансирует наш бизнес. Это жизненно важный источник, благодаря которому у общества есть доступ к достоверной информации, и его производство стоит денег. Абсурдно, что в Meta считают, будто новостные СМИ могут просто отдать его даром", - подчеркнул он.

Генсек EANA также предупредил о последствиях для информационного пространства. "Если надёжные новостные организации будут вытеснены с платформ Meta, где проходит значительная часть общественной дискуссии, освободившееся место точно не останется пустым. Его займут недобросовестные игроки с непроверенным и манипулятивным контентом", - сказал Гибой.

При этом он отметил, что альянс готов к переговорам. "Мы открыты к конструктивному диалогу с Meta и со всеми платформами о моделях лицензирования использования новостного контента", - заявил генеральный секретарь.

В заявлении альянса говорится, что EANA присоединяется к издателям, вещателям и другим медиаорганизациям Европы и других регионов и призывает Meta исключить из новых коммерческих условий положение о сканировании сайтов, заменив его условиями, обеспечивающими защиту авторского права.

Против шага Meta выступают новостные организации, в том числе члены EANA, и альянс понимает и поддерживает их позицию. "Ни одна медиаорганизация не должна выбирать между доступом к своей аудитории и защитой своих прав", - подчёркивается в документе. По мнению EANA, само то, что СМИ ставят перед таким выбором, ясно показывает, что новые условия ошибочны.

Альянс требует, чтобы доступ к журналистскому контенту оформлялся отдельным соглашением: только с согласия правообладателя, по лицензии и за плату. EANA также призвал Еврокомиссию и национальные органы по защите конкуренции и регулированию СМИ до вступления условий в силу принять меры в рамках законодательства ЕС об авторском праве, конкуренции и цифровых рынках.