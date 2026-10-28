Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи

Нидерланды планируют направить Украине €1,2 млрд невоенной помощи за 2027-2029 годы, включая €435 млн резерва на неотложные нужды. Об этом говорится в документах, сопровождающих письмо кабмина парламенту о распределении средств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом отмечается, что Гаага намерена выделить €165,5 млн на программы поддержки собственного бизнеса в составе пакета невоенной помощи. "Нидерланды стремятся укрепить позиции нидерландских компаний для участия в восстановлении Украины", - сообщают глава МИД Нидерландов Том Берендсен и министр внешней торговли Сьёрд Сьёрдсма в письме парламенту. В числе ожидаемых результатов в документе прямо указано укрепление способности самих Нидерландов получать устойчивые доходы. Приоритетными направлениями названы энергетика, водное хозяйство, развитие портов, агропромышленный комплекс и здравоохранение.

Для доступа украинских компаний и государственных учреждений к финансированию через ряд участвующих в программе механизмов предусмотрено обязательное привлечение нидерландского бизнеса: голландская составляющая заказа должна достигать минимум 35%. При этом, как отдельно отмечается в документе, компаниям из Нидерландов необязательно находиться на территории Украины.

Согласно представленной кабмином бюджетной таблице, из предусмотренных на поддержку бизнеса средств €136 млн планируется направить через программы Ukraine Partnership Facility (поддержка проектов восстановления инфраструктуры с участием нидерландских компаний) и Dutch Good Growth Fund (кредитование инвестиций и экспортных сделок), €19,5 млн - на страхование экспортных кредитов, еще €10 млн - на инициативу Industrial Ramstein (содействие восстановлению промышленности).

30 января лидеры входящих в новую правящую коалицию Нидерландов политсил - леволиберальной партии "Демократы-66", христианских демократов и Народной партии за свободу и демократию - представили текст коалиционного соглашения. В нем отмечается, что правительство планирует ежегодно отправлять по €3 млрд на поддержку Украины в течение следующих трех лет, а также стремится повысить военные расходы до установленной в НАТО планки в 3,5% ВВП. Траты на выдачу соцпособий, поддержку здравоохранения и ухода за пожилыми при этом планируется сократить.