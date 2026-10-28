В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО

В рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия на тему "Музеи и учреждения наследия как пространства участия для инклюзивности, диалога и социального единства".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сессия объединила ученых, экспертов в сфере культуры и лиц, принимающих решения, с целью углубления понимания принципов межкультурного диалога в музеях и пространствах наследия, а также содействия их практическому применению.

Начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Сабина Гаджиева в своем выступлении отметила, что Азербайджан на протяжении веков был местом слияния религиозных традиций и культур: "В Азербайджане можно увидеть расположенные рядом церкви, синагоги и мечети".

По ее словам, в Азербайджане насчитывается 144 музея, каждый из которых богат интересными экспонатами.

"В Карабахе и Восточном Зангезуре после освобождения от оккупации восстанавливается каждый из религиозных и исторических памятников. Азербайджан очень чутко относится к сохранению материального и нематериального наследия", - сказала С. Гаджиева.

Директор Музея ковра Амина Меликова отметила, что современные музеи должны вести диалог с посетителями на понятном каждому языке, и для Азербайджанского национального музея ковра этим языком является традиционное искусство. "Мы привыкли выстраивать диалог на языке традиционного искусства, на языке ковра. В Азербайджане мы часто говорим, что в каждом узоре зашифрован особый код, своего рода алфавит, несущий в себе послание наших предков. Современные музеи существенно отличаются от прежних и должны учитывать ожидания посетителей разных поколений", - сказала она.

Менеджер по связям с общественностью Британского музея Джо-Энн Сандерленд Боу отметила, что музей должен создавать для людей такую среду, в которой можно задавать вопросы.

"Людям должна быть предоставлена возможность делиться своим опытом. В то же время мы должны помогать популяризации культурного наследия. Музеи - это пространство, где пересекаются различия и образцы различных культур. По этой причине мы должны стремиться повышать интерес к музеям", - сказала она.

Заместитель директора Смитсоновского музея по интерпретирующим презентациям, обучению и публичным программам Николь Дауд подчеркнула необходимость установления глобального партнерства с музеями, поскольку это позволит доносить образцы искусства до большего числа сообществ.

Отметим, что VII Всемирный форум по межкультурному диалогу проходит 27-29 октября в Баку на тему "Диалог ради общего будущего: построение мостов в разделенном мире".

Форум является основным международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного Президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году. Форум, впервые организованный в 2011 году, объединяет страны, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества вокруг межкультурного диалога и сотрудничества.