https://news.day.az/culture/1870331.html В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО В рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия на тему "Музеи и учреждения наследия как пространства участия для инклюзивности, диалога и социального единства".

В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО

Культура, 28 октября 2026 17:37 (UTC +04:00) 334
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге

В рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия на тему "Музеи и учреждения наследия как пространства участия для инклюзивности, диалога и социального единства".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сессия объединила ученых, экспертов в сфере культуры и лиц, принимающих решения, с целью углубления понимания принципов межкультурного диалога в музеях и пространствах наследия, а также содействия их практическому применению.

Начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Сабина Гаджиева в своем выступлении отметила, что Азербайджан на протяжении веков был местом слияния религиозных традиций и культур: "В Азербайджане можно увидеть расположенные рядом церкви, синагоги и мечети".

По ее словам, в Азербайджане насчитывается 144 музея, каждый из которых богат интересными экспонатами.

"В Карабахе и Восточном Зангезуре после освобождения от оккупации восстанавливается каждый из религиозных и исторических памятников. Азербайджан очень чутко относится к сохранению материального и нематериального наследия", - сказала С. Гаджиева.

Директор Музея ковра Амина Меликова отметила, что современные музеи должны вести диалог с посетителями на понятном каждому языке, и для Азербайджанского национального музея ковра этим языком является традиционное искусство. "Мы привыкли выстраивать диалог на языке традиционного искусства, на языке ковра. В Азербайджане мы часто говорим, что в каждом узоре зашифрован особый код, своего рода алфавит, несущий в себе послание наших предков. Современные музеи существенно отличаются от прежних и должны учитывать ожидания посетителей разных поколений", - сказала она.

Менеджер по связям с общественностью Британского музея Джо-Энн Сандерленд Боу отметила, что музей должен создавать для людей такую среду, в которой можно задавать вопросы.

"Людям должна быть предоставлена возможность делиться своим опытом. В то же время мы должны помогать популяризации культурного наследия. Музеи - это пространство, где пересекаются различия и образцы различных культур. По этой причине мы должны стремиться повышать интерес к музеям", - сказала она.

Заместитель директора Смитсоновского музея по интерпретирующим презентациям, обучению и публичным программам Николь Дауд подчеркнула необходимость установления глобального партнерства с музеями, поскольку это позволит доносить образцы искусства до большего числа сообществ.

Отметим, что VII Всемирный форум по межкультурному диалогу проходит 27-29 октября в Баку на тему "Диалог ради общего будущего: построение мостов в разделенном мире".

Форум является основным международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного Президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году. Форум, впервые организованный в 2011 году, объединяет страны, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества вокруг межкультурного диалога и сотрудничества.

  • В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге
  • В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге
  • В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге
  • В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге
  • В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге
  • В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге
  • В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге
  • В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге
  • В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге
  • В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге
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В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 885
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 641
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 645
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 609
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 857
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 893
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 887
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 655
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 27 октября 18:16 (UTC+04), Культура 816
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 27 октября 18:09 (UTC+04), Политика 4 116
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 27 октября 18:08 (UTC+04), Общество 713
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 27 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 870
В Азербайджане создается новая Комиссия 27 октября 18:02 (UTC+04), Общество 653
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 27 октября 17:53 (UTC+04), Общество 658
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 27 октября 17:40 (UTC+04), В мире 912
Большая часть Физули очищена от мин 27 октября 17:37 (UTC+04), Общество 620
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 27 октября 17:34 (UTC+04), Туризм 756
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 27 октября 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 4 371
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 27 октября 17:30 (UTC+04), Общество 786
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 27 октября 17:24 (UTC+04), В мире 926
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 27 октября 17:17 (UTC+04), Экономика 924
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 885
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 915
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 104
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 938
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 670
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 881
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