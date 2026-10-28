Перечислены запрещенные настройки Windows

Пользователей Windows предостерегли от отключения защитных функций системы при попытке ускорить компьютер или устранить ошибки. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор материала Тони Филлипс перечислил шесть функций Windows 11, которые помогают защитить компьютер и личные файлы. По его словам, пользователи могут отключать их из-за надоедливых уведомлений, проблем с приложениями или в надежде повысить производительность. Однако такое решение способно сделать устройство более уязвимым.

В первую очередь специалист запретил трогать настройки антивирусной защиты в режиме реального времени. Второй важной опцией он назвал контроль учетных записей. Она показывает запрос, когда программа пытается внести изменения, требующие прав администратора. В числе прочих журналист перечислил брандмауэр Microsoft Defender, который помогает защищать компьютер от нежелательных сетевых подключений.

В список попал и "Центр обновления Windows". Постоянный отказ от обновлений оставляет в системе известные уязвимости. Функция "Целостность памяти" помогает защищать важные компоненты Windows от вредоносного кода. Последней важной функцией журналист назвал "Шифрование устройства", которая помогает защитить данные при потере или краже компьютера.