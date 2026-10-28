В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов

С 1 января 2027 года в Азербайджане планируется повысить минимальный размер алиментов с 260 до 274 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это предусмотрено законопроектом "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год".

Согласно проекту, предлагается установить прожиточный минимум для детей на уровне 274 манатов.

Отметим, что при определении алиментов в твердой денежной сумме учитывается прожиточный минимум для детей.