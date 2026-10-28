https://news.day.az/society/1870311.html В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов С 1 января 2027 года в Азербайджане планируется повысить минимальный размер алиментов с 260 до 274 манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это предусмотрено законопроектом "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год".
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов
С 1 января 2027 года в Азербайджане планируется повысить минимальный размер алиментов с 260 до 274 манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это предусмотрено законопроектом "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год".
Согласно проекту, предлагается установить прожиточный минимум для детей на уровне 274 манатов.
Отметим, что при определении алиментов в твердой денежной сумме учитывается прожиточный минимум для детей.
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