Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев

Мы надеемся, что Мекканская конвенция, к которой присоединился Азербайджан, будет ратифицирована в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, после ратификации документа его положения будут имплементированы в национальное законодательство Азербайджана.

"В рамках третьей встречи высокого уровня антикоррупционных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества, состоявшейся в Баку, Азербайджан вместе с другими странами подписал конвенцию. Мы надеемся, что в ближайшее время документ будет ратифицирован, после чего его положения будут имплементированы в национальное законодательство Азербайджана", - отметил Кямран Алиев.

Генеральный прокурор сообщил, что Азербайджан активно участвовал в разработке и принятии конвенции, предусматривающей сотрудничество в борьбе с коррупцией в рамках Организации исламского сотрудничества. По его словам, страна также была представлена на обеих предыдущих встречах высокого уровня.

Он подчеркнул, что присоединение Азербайджана к конвенции именно сейчас имеет важное значение.

"В ближайшие годы Азербайджан будет председательствовать в Организации исламского сотрудничества. Надеюсь, что в этот период мы продолжим эффективное сотрудничество с государствами - членами организации во всех сферах, в том числе в борьбе с коррупцией", - заявил генеральный прокурор.

Кямран Алиев подчеркнул, что подписание конвенции стало еще одним проявлением политической воли президента Ильхама Алиева в борьбе с коррупцией.

"Азербайджан присоединился к конвенциям ООН, а также к другим региональным и международным конвенциям в этой сфере. Мекканская конвенция также представляет собой новую платформу для борьбы с коррупцией. Считаю, что наша деятельность в рамках этой платформы также будет успешной", - добавил он.