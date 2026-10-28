В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО

В Болгарии на трассе Русе - София произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков. Об этом сообщила издание "БНТ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, сначала столкнулись два грузовика. После этого они загорелись. Затем в них врезался международный пассажирский автобус с 38 пассажарыми, который также воспламенился.

Автобус оказался заблокированным. Пассажирам приходилось разбивать стекла, чтобы выбраться наружу. Однако они успели вылезти из салона до возгорания. По имеющимся данным, есть пострадавшие. Как сообщается, водители грузовиков не выжили в результате ДТП. На месте работают пожарные, бригады скорой помощи и полиция. Движение по трассе Русе - София перекрыто.