За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы

В Азербайджане планируют ввести новые штрафы для операторов связи и интернет-провайдеров за несоблюдение установленных показателей качества услуг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках обсуждались 27 октября на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, за предоставление услуг с нарушением установленных показателей качества должностных лиц будут штрафовать на 500 манатов, юридических лиц - на 1 тыс. манатов.

За повторное нарушение в течение года после вступления в силу решения о предыдущем административном взыскании штрафы составят 1 тыс. манатов для должностных лиц и 2 тыс. манатов для юридических лиц.

В настоящее время за нарушение правил оказания услуг связи, включая несоблюдение действующих стандартов и норм, предусмотрен штраф от 80 до 150 манатов.

Параллельно рассматриваются поправки в закон "О телекоммуникациях", которые уточняют обязательные требования к качеству услуг. Вместо общих формулировок о соблюдении стандартов и правил предлагается использовать понятие "показатели качества" - измеримые и проверяемые критерии оценки услуг.

Конкретные показатели качества телекоммуникационных услуг, в том числе интернета, уже установлены решением коллегии Министерства цифрового развития и транспорта. Предлагаемые изменения должны уточнить правовые требования к операторам и провайдерам.