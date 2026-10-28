В Испании выросло число погибших при столкновении поездов

По меньшей мере 50 человек погибли в результате столкновения высокоскоростных поездов AVE и Iryo в испанской Урде. Об этом сообщает телеканал Antena 3 со ссылкой службу гражданской обороны Кастилии-Ла-Манчи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты Espanol, более 179 человек пострадали в результате железнодорожной катастрофы.

Столкновение поездов AVE и Iryo произошло утром 28 октября между Севильей и Мадридом на станции в городе Урда. По предварительной информации, поезд Renfe въехал в последние вагоны Iryo, в результате чего два из них сошли с рельсов и упали с насыпи. После этого движение на высокоскоростной линии Мадрид - Андалусия было остановлено.

Одной из возможных причин крушения поездов, предварительно, была ошибка оператора. Предполагается, что работник, занимавшийся ремонтом основной системы сигнализации, не предупредил высокоскоростной поезд AVE о приближающемся Iryo.