Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана

Босния и Герцеговина высоко оценивает сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана, в частности с Генеральной прокуратурой, в сфере обмена информацией и оперативной деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра безопасности Боснии и Герцеговины Ивица Бошняк журналистам в рамках прошедшей в Баку 3-й Встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по борьбе с коррупцией.

Заместитель министра отметил, что, поскольку Босния и Герцеговина является относительно молодым государством, ее институты, борющиеся с коррупцией и организованной преступностью, также относительно новы. С этой точки зрения опыт и знания стран-партнеров представляют особое значение.

"Опыт других стран, особенно дружественного Азербайджана, очень важен и полезен для нас. В этом смысле у нас налажено очень хорошее сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана, в частности с Генеральной прокуратурой, по обмену информацией и другим направлениям. Мы очень высоко ценим это", - сказал он.

И. Бошняк подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с современными вызовами.

"Без такого сотрудничества мы не сможем эффективно бороться с современными вызовами и различными формами преступности. Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества с другими государствами-партнерами, включая дружественный Азербайджан, в предстоящий период", - добавил он.