Физики предложили новое состояние материи

Физики из Института физики сложных систем Общества Макса Планка предложили теоретическую модель необычного состояния материи, которое назвали "дискретной жидкостью времени". В нем упорядоченные колебания сохраняются лишь на ограниченных временных промежутках. Работа размещена на сервере препринтов arXiv и пока не прошла научное рецензирование, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Идея развивает исследования кристаллов времени. В обычном кристалле повторяется расположение атомов в пространстве, а в кристалле времени - определенный рисунок движения. Например, система может возвращаться к исходному состоянию через два цикла внешнего воздействия, хотя само воздействие повторяется вдвое чаще.

Авторы рассмотрели двумерную систему спинов - элементарных магнитных моментов - связанную с электромагнитным резонатором при ненулевой температуре. Тепловые флуктуации делали воздействие резонатора шумным: оно оставалось приблизительно периодическим, но не могло бесконечно сохранять один и тот же ритм.

Несмотря на такую нестабильность, в расчетах спины демонстрировали устойчивое удвоение периода. При этом система время от времени случайно переключалась между двумя вариантами колебаний, сдвинутыми относительно друг друга. Эти переключения авторы описали как временные солитоны - дефекты временного порядка.

Получилось состояние, в котором порядок сохраняется на небольших временных отрезках, но теряется при наблюдении на больших интервалах. Аналогично в жидкости соседние частицы еще могут располагаться определенным образом, однако строгой пространственной решетки, как в кристалле, уже нет. Именно эта аналогия дала название новой модели.

"Жидкость времени" пока существует в теоретическом описании и компьютерных расчетах. Предложенное состояние метастабильно: оно может сохраняться длительное время, но не обязательно бесконечно. Следующим шагом должна стать проверка того, можно ли воспроизвести такой режим в реальной физической системе. Речь идет о необычной организации колебаний, а не о буквальном течении вещества через время.