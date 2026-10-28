Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о выступлении Президента Ильхама Алиева на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

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Утро 27 октября 2026 года выдалось для мира нервным. В Израиле открылись избирательные участки на выборах в Кнессет. Вокруг Ормузского пролива продолжалась игра на истощение, и баррель Azeri Light на условиях CIF Аугуста подорожал до 127,6 доллара. В Баку в эти же часы начинался VII Всемирный форум по межкультурному диалогу: 500 иностранных гостей из 100 стран, три дня дискуссий под девизом "Диалог во имя общего будущего: строим мосты в расколотом мире".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал аудитории, собравшейся говорить о диалоге, как диалог почти три десятилетия работал против его страны. Переговорный формат, по его словам, был устроен так, чтобы конфликт не решался, а оставался замороженным. "По сути, переговорный формат был выстроен таким образом, чтобы конфликт не разрешался, а оставался "замороженным"; судя по всему, среди ведущих мировых держав существовал консенсус по этому вопросу. Но их просчет заключался в том, что они недооценили мнение народа Азербайджана и планы правительства Азербайджана", - сказал глава государства.

Следом прозвучала фраза, которую в Баку уже растащили на заголовки: и любой признак неуважения, любой признак необоснованного чувства превосходства и необоснованного мнения, будто кто-то может нам что-то диктовать, встречало и всегда будет встречать наше сопротивление и очень твердый подход.

Перед нами не дипломатическая вежливость. Прозвучала доктрина.

Консенсус, который проиграл: как великие державы 28 лет держали Карабах в морозильнике

Минская группа появилась на свет в марте 1992 года решением Совета министров СБСЕ в Хельсинки. С 1997 года ее возглавляла тройка сопредседателей - Россия, США и Франция. Три постоянных члена Совета Безопасности ООН, три ядерные державы, три государства с собственными интересами в регионе. Формально им поручили привести стороны к миру. Фактически они почти три десятилетия управляли статус-кво.

Цифры той эпохи известны каждому азербайджанцу. Под оккупацией оказалось около 20 процентов территории страны: бывшая Нагорно-Карабахская автономная область и семь прилегающих районов. Беженцами и вынужденными переселенцами стали, по официальным данным, около миллиона человек. С апреля по ноябрь 1993 года Совет Безопасности принял четыре резолюции - 822, 853, 874 и 884. Каждая требовала вывода оккупирующих сил с азербайджанских земель. Ни одна не была выполнена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил об этом без эмоций: резолюции 1993 года "в течение 30 лет оставались лишь на бумаге". За этой формулой стоит важнейший для понимания всей речи факт. Международное право у Азербайджана было всегда. Не было механизма, который заставил бы его работать.

Посредники предлагали Баку то Мадридские принципы 2007 года, то промежуточные рамочные документы. В июне 2011 года в Казани под эгидой тогдашнего президента России Дмитрия Медведева стороны подошли к документу ближе, чем когда-либо, и разошлись ни с чем. Летом 2019 года, 5 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Ханкенди, заявил, что Карабах - это Армения, и точка. После этой фразы переговорный процесс в старом формате закончился де-факто, хотя сопредседатели еще год продолжали делать вид, что все идет по плану.

Здесь и проходит линия разлома, о которой говорил глава государства. Великие державы рассчитывали, что Азербайджан смирится. Смирение выглядело рациональным: замороженный конфликт никого в Вашингтоне, Москве и Париже не беспокоил, нефть и газ шли на запад, а потери несли беженцы в палаточных лагерях под Бардой и Билясуваром. Ошибка была в одном - в оценке воли. Баку двадцать с лишним лет строил экономику, армию и коалиции, а затем воспользовался правом, которое Устав ООН гарантирует любому государству.

"Мы участвовали в переговорах искренне и с надеждой, но когда увидели, что этот процесс ведет в никуда, решили вопрос, исходя из нашего законного права, в том числе на основании Устава ООН и статьи 51, закрепляющей право на самооборону. Мы защитили себя. Мы разгромили врага. Мы освободили наши территории, которые находились под армянской оккупацией на протяжении 30 лет. Мы восстановили справедливость. Мы восстановили свое достоинство и верховенство международного права, а также самостоятельно обеспечили выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, принятых еще в 1993 году", - напомнил глава государства.

Вторая Карабахская война длилась 44 дня, с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Однодневные антитеррористические мероприятия 19-20 сентября 2023 года поставили точку. 15 октября того же года Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг в Ханкенди. Минская группа пережила сам конфликт почти на два года: решение о ее закрытии ОБСЕ приняла лишь 1 сентября 2025 года, а процедура завершилась к 1 декабря. Структура, созданная для урегулирования, ушла в историю, когда урегулировать было уже нечего.

Почему форум о мире открывается рассказом о войне

Скептик спросит: уместно ли на форуме межкультурного диалога говорить о победе над врагом? Ответ содержится в самой биографии Бакинского процесса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев запустил его в декабре 2008 года, когда на конференцию министров культуры государств-членов Совета Европы в Баку пригласили представителей стран Организации исламского сотрудничества. Через год, в 2009-м, когда Баку носил титул столицы исламской культуры, формат зеркально повторили: на встречу министров культуры ОИС позвали европейцев. Ни одна другая столица до тех пор не сажала эти две аудитории за один стол на регулярной основе.

Первый Всемирный форум по межкультурному диалогу прошел 7-9 апреля 2011 года. Затем форумы собирались в 2013, 2015, 2017 и 2019 годах. Пандемия разорвала двухлетний цикл, и шестой форум состоялся лишь 1-3 мая 2024 года. Нынешний, седьмой, совпал с 15-летием площадки. Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях признала Бакинский процесс одной из ведущих глобальных платформ межкультурного взаимодействия, а партнерами форума традиционно выступают ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация ООН, ИСЕСКО. Накануне открытия глава государства принял Высокого представителя Альянса цивилизаций.

"За 15 лет Всемирный форум по межкультурному диалогу превратился в одну из наиболее эффективных и инклюзивных международных площадок для обсуждения вопросов межкультурных отношений, и не только", - сказал глава государства, поблагодарив ООН за поддержку инициативы.

Обратите внимание на хронологию. Баку предлагал миру диалог в 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 и 2019 годах, все это время оставаясь государством, пятая часть которого находилась под оккупацией. Азербайджан годами приглашал на свои площадки людей из стран, чьи правительства обеспечивали дипломатическое прикрытие статус-кво. Терпение было не слабостью, а стратегией. Когда же выяснилось, что диалог превращен в инструмент консервации несправедливости, Баку воспользовался правом на самооборону, после чего вернулся к той же повестке, но уже с позиции восстановленного суверенитета.

В этом и состоит главный тезис речи 27 октября. Диалог имеет смысл только между равными. Государство, у которого отняли землю, может бесконечно участвовать в переговорах, но не может быть в них равной стороной. Азербайджан восстановил равенство и теперь вправе говорить о мостах без поправки на оккупацию.

Международный вес Баку за последние годы вырос далеко за пределы региона. С 2019 по 2023 год Азербайджан председательствовал в Движении неприсоединения - объединении из 120 государств. В ноябре 2024 года Баку принял COP29, крупнейшую климатическую конференцию планеты. Президент сформулировал итог коротко: стране удалось утвердить себя как надежного члена международного сообщества. Форум о диалоге оказался естественным продолжением этой линии, а вовсе не жестом вежливости.

Железный кулак без национальности: кто на самом деле воевал за Карабах

Самая сильная часть выступления касалась не дипломатии, а общества. По словам главы государства, во время армянской агрессии и оккупации, в том числе в ходе Второй Карабахской войны, представители всех этнических групп и религий сражались как один "железный кулак".

За этой фразой стоят имена. Альберт Агарунов, горский еврей, командир танка, погиб 8 мая 1992 года в Шуше. Ему было 23 года. Посмертно он стал Национальным Героем Азербайджана и похоронен на Аллее шехидов в Баку, рядом с азербайджанцами, лезгинами, талышами, русскими. Таких историй в первой войне были сотни, во второй - тысячи.

"Как вам всем известно, мы жили в разных системах, но ни одна из них не смогла подавить наши национальные чувства и наш дух. Именно поэтому, когда Азербайджан восстановил свою независимость - кстати, в этом месяце мы отмечали 35-ю годовщину восстановления нашей независимости, - мы стали хозяевами собственной судьбы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Мультикультурализм в азербайджанском исполнении - не лозунг из методички. Статья 18 Конституции отделяет религию от государства и провозглашает равенство всех вероисповеданий перед законом. В Губинском районе стоит Гырмызы Гасаба, одно из крупнейших компактных поселений горских евреев в мире за пределами Израиля. Село Нидж Габалинского района населяют удины, наследники кавказских албанцев, сохранившие действующие храмы. Православная Бакинская епархия, католический приход, лютеранская кирха, синагоги ашкеназов и горских евреев - вся эта карта умещается в пределах одного города. Римские папы дважды приезжали в Баку: Иоанн Павел II в мае 2002 года и Франциск 2 октября 2016 года. Для страны с мусульманским большинством это говорит больше любой декларации.

Глава государства назвал вещи своими именами: представители всех этнических групп и всех религий не только пользуются равными правами в соответствии с нашей Конституцией, но и живут как одна семья. "Мы действительно отличаемся очень высоким уровнем солидарности, взаимного уважения и взаимопонимания, и все мы объединены вокруг наших национальных идей. Одна из них - азербайджанство, которое объединяет все народы Азербайджана. Это единство проявлялось в самые сложные периоды нашей независимой истории", - отметил глава государства.

Контраст с соседом слишком нагляден, чтобы его не заметить. По переписи 2011 года армяне составляли около 98 процентов населения Армении. Моноэтничность там стала результатом целенаправленной политики. В 1988-1989 годах из Армении были изгнаны азербайджанцы: по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч человек. Одна страна строила государство на исключении, другая - на включении. Итог войны 2020 года во многом объясняется именно этой разницей: железный кулак сжимают все пальцы, а не один.

Ни одного чужого доллара: что скрывается за фразой о 35 годах

Еще одно заявление Президента Ильхама Алиева заслуживает отдельного разбора. Достижения страны за 35 лет, сказал глава государства, достигнуты народом Азербайджана, и никакой международной помощи не было. Страна прошла путь от разрухи, оккупации и повсеместной бедности к прогрессу, развитию и успеху.

35-летие восстановления независимости Азербайджан отметил 18 октября, за девять дней до форума. Точка отсчета известна: в начале 1990-х экономика лежала в руинах, война шла на западе страны, а Конгресс США 24 октября 1992 года принял закон в поддержку свободы с печально знаменитой поправкой 907. Она запретила прямую помощь американского правительства Баку. Армения в те же годы входила в число крупнейших получателей американской помощи на душу населения на всем постсоветском пространстве. Поправку начали приостанавливать президентским отказом лишь в 2002 году, после терактов 11 сентября, когда Вашингтону понадобился азербайджанский транзит в Афганистан.

Ставку пришлось делать на собственные ресурсы и собственную дипломатию. 20 сентября 1994 года Гейдар Алиев подписал Контракт века с международным нефтяным консорциумом. В 2006 году заработал нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан. Последний день 2020 года стал днем, когда по Трансадриатическому газопроводу пошел газ в Европу, замкнув Южный газовый коридор. Азербайджанский газ сегодня получают сразу несколько государств Евросоюза, а Брюссель официально называет Баку надежным энергетическим партнером.

По официальной статистике, уровень бедности снизился почти с половины населения в начале 2000-х годов до примерно 5-6 процентов. Восстановление освобожденных территорий финансируется из государственного бюджета: ежегодно на эти цели выделяются миллиарды манатов. Аэропорт Физули принял первый рейс 5 сентября 2021 года и был торжественно открыт 26 октября того же года. Затем появился аэропорт в Зангилане. В июле 2022 года первые семьи вернулись в село Агалы Зангиланского района, положив начало Великому возвращению. Сегодня в освобожденных районах живут уже десятки тысяч человек.

Сравните это с послевоенными реконструкциями, которые десятилетиями финансируются донорскими конференциями. Азербайджан восстанавливает территорию, превращенную оккупантами в пустыню, без единого донорского марафона. Фраза о 35 годах без чужой помощи адресована тем, кто привык считать, что право на мнение в постсоветском пространстве покупается кредитами и грантами. В Баку этот товар не продается.

Идеологическая угроза опаснее снаряда? Кому адресовано предупреждение

Ключевая с точки зрения политики формула прозвучала ближе к середине речи. "Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам, и, как я уже неоднократно говорил, в Азербайджане отсутствуют какие-либо внутренние риски. Все потенциальные риски исходят извне, причем идеологические угрозы столь же опасны, как и физические. Поэтому мы должны всегда сохранять бдительность. Мы должны твердо стоять на защите своей идентичности, государственности, независимости и образа жизни", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Список адресатов угадывается без подсказок. В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась ратифицировать полномочия азербайджанской делегации, после чего Баку прекратил участие в работе ассамблеи. Европарламент годами штампует резолюции, авторы которых, судя по тексту, не открывали карту Южного Кавказа. В августе 2026 года Азербайджан подал иск против CNN в федеральный суд штата Делавэр из-за публикации от 5 июня, которую Баку счел клеветнической. Российская медийная среда тоже дала поводы: в 2026 году несколько ее заметных фигур оказались в азербайджанском розыске за публикации, расцененные как враждебные.

Отдельная глава - отношения с Москвой. 25 декабря 2024 года самолет AZAL, следовавший рейсом Баку - Грозный, был поражен над российской территорией и разбился у Актау. Погибли 38 человек. Баку потребовал признания, наказания виновных и компенсации и не отступил ни на шаг, хотя давление было серьезным. Летом 2025 года, после гибели двух азербайджанцев при задержании в Екатеринбурге, отношения опустились до минимума за всю постсоветскую историю. Признание пришло в октябре 2025 года в Душанбе, на встрече двух президентов. Логика Баку сработала: твердость оказалась выгоднее уступчивости.

Именно об этом говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, когда предупреждал, что попытки диктовать стране свою волю встретят решительный ответ. Речь не о конкретной столице. Смысл в принципе: Азербайджан не принимает внешнего управления ни в форме ультиматума, ни в форме резолюции, ни в форме медийной кампании.

Формула об идеологических рисках заслуживает отдельного внимания. Государство, которое пережило оккупацию, знает, что война начинается с текста. Карабахский конфликт 1988 года вырос из исторических претензий, которые годами вызревали в армянской публицистике и академической среде, прежде чем выйти на улицы. Сегодня инструменты стали иными - алгоритмы социальных сетей, синтетические видео, сети анонимных каналов, - но механизм прежний. Повестка форума, где отдельные сессии посвящены медиа, доверию и искусственному интеллекту, совпала с главной тревогой главы государства неслучайно.

Двойные стандарты: Баку выставляет счет

"Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики", - заявил глава государства. Сказано на форуме, где в зале сидели представители большинства тех самых держав, которые эти стандарты применяли.

Азербайджанский счет предъявлен давно, и он документирован. Четыре резолюции Совбеза 1993 года без единой санкции против оккупанта. Ни одного эмбарго, ни одного замороженного счета, ни одного трибунала. Для сравнения: в других конфликтах Запад вводил пакеты санкций за считанные недели, а Совет Безопасности умел находить механизмы принуждения, когда того требовали интересы его постоянных членов. Территориальная целостность в одних случаях объявлялась священной, в других - предметом торга.

Те же стандарты видны в вопросе культурного наследия. Город Агдам, где до оккупации жили десятки тысяч человек, был разобран на стройматериалы и превратился в руины, которые иностранные журналисты называли кавказской Хиросимой. Агдамскую Джума-мечеть, построенную в 1868-1870 годах, оккупанты использовали как хлев для скота. По данным азербайджанской стороны, подавляющее большинство из 67 мечетей на оккупированных территориях было разрушено или осквернено. Западные парламенты за 27 лет оккупации не приняли по этому поводу ничего сопоставимого с тем потоком заявлений, который обрушился на Баку после 2020 года в связи с христианскими храмами Карабаха.

Тем временем в центре Баку стоит армянская церковь Святого Григория Просветителя. Ее не взорвали в годы войны, ее сохранили, а в ее стенах хранится библиотека армянских книг, о которой глава государства не раз напоминал иностранным собеседникам. Баку восстановил православный храм Архангела Михаила, поддерживает удинские церкви и синагоги. Азербайджан на деле показывает то, к чему его призывают на словах. Призывающие же своих стандартов к себе не применяют.

Повестка нынешнего форума включает охрану культурного наследия и коллективной памяти как часть международной безопасности. Для Азербайджана это не абстракция. Разрушенный памятник - это перерезанная связь народа с собственной историей, и восстановление мечетей Агдама, Физули, Зангилана ровно такая же часть мирного процесса, как разминирование и прокладка дорог.

Пашинян считает до 2031 года: почему Баку не торопится с подписью

"Нам удалось не только восстановить справедливость, освободить собственные территории, создать совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, которой никогда не было в истории независимых южнокавказских стран", - сказал Президент Ильхам Алиев. Фраза точная. Новый регион родился 8 августа 2025 года в Вашингтоне, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян в присутствии Дональда Трампа парафировали текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений и подписали совместную декларацию. Там же была закреплена рамка Маршрута Трампа для международного мира и процветания - транспортного коридора через Зангезур, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном.

С тех пор произошло многое. Азербайджанское топливо пошло в Армению. Баку снял ограничения на транзит грузов в армянском направлении. Граница перестала быть линией фронта. Подписи под договором при этом нет до сих пор, и причина известна: Конституция Армении в преамбуле ссылается на Декларацию о независимости 1990 года, а та, в свою очередь, - на решение 1989 года о так называемом воссоединении с Карабахом. Баку последовательно и обоснованно требует убрать территориальную претензию из основного закона до подписания. Мир на бумаге при сохранении претензии в конституции - та же заморозка, только в новой упаковке.

Внутренняя армянская политика здесь решает все. На выборах 7 июня 2026 года "Гражданский договор" Пашиняна получил 49,75 процента голосов и 64 мандата из 105. Блок миллиардера Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набрал 23,3 процента и 29 мандатов, блок Роберта Кочаряна "Армения" - около 10 процентов и 12 мандатов. Почти треть армянских избирателей проголосовала за силы, которые в лучшем случае скептически смотрят на мирную повестку. Конституционное большинство в две трети у правящей партии отсутствует, а изменение основного закона требует референдума.

Дальше начинается арифметика, которая звучит из Еревана все менее уверенно. 15 октября Пашинян на заседании правительства заявил, что ставит задачу подписать и ратифицировать договор до 2031 года. Спустя неделю, 22 октября, он поправился: подписание возможно в 2027-2028 годах, а откладывать до 2031-го в планах нет. Две даты за семь дней - разброс, который многое говорит о степени уверенности армянского премьера в собственном электорате.

Позиция Баку за это время не изменилась ни на запятую. Азербайджан готов подписать документ, переговоры по тексту которого завершились еще 13 марта 2025 года, как только из армянской Конституции исчезнет территориальная претензия. Ради этого Баку не нужно никуда спешить: время работает на ту сторону, которая уже контролирует свою территорию, восстанавливает ее и выстраивает транспортную архитектуру региона. Именно в этом контексте следует читать слова о том, что диктовать Азербайджану не получится. Попытки ускорить подписание внешним давлением, обойдя вопрос конституции, обречены.

Мой прогноз выглядит так. До 31 декабря 2026 года мирный договор подписан не будет. Конституционный референдум в Армении, если правительство Пашиняна решится его провести, состоится не раньше второй половины 2027 года. Подпись под договором появится не ранее 2028 года и только при положительном исходе голосования. Все это время Азербайджан будет углублять экономическое присутствие в регионе, и к моменту подписания договор лишь зафиксирует реальность, которая уже сложилась.

Экскурсия, которая убедительнее пленарного заседания

Программа форума предусматривает 29 октября поездку участников на освобожденные территории. Деталь кажется протокольной, но в ней заключена вся азербайджанская стратегия коммуникации. В 2024 году гости шестого форума уже ездили в Карабах. Теперь приедут новые - дипломаты, религиозные деятели, исследователи, журналисты.

Им покажут то, что не передает ни одна презентация. Восстановленные кварталы Физули и Шуши. Взлетно-посадочные полосы новых аэропортов. Дороги, которых до 2020 года не существовало. Таблички с предупреждением о минах вдоль обочин - по оценкам азербайджанской стороны, на освобожденных территориях было установлено до полутора миллионов мин, и сотни людей уже стали их жертвами после окончания войны. Иностранец, увидевший руины Агдама собственными глазами, вряд ли поверит потом резолюции, в которой Азербайджан называется агрессором.

Шуша в 2023 году носила титул культурной столицы тюркского мира. Ее возвращение к жизни - самый наглядный ответ на вопрос, что Азербайджан делает с освобожденной землей. Здесь Баку не нужны посредники и переводчики: картина говорит сама за себя.

Голос, который больше не делегируется

Если свести речь 27 октября к одной мысли, она будет такой: Азербайджан больше никому не поручает говорить от своего имени. Ни Минской группе, ни Совету Европы, ни великим державам, которые когда-то договорились между собой о заморозке. Президент Азербайджана Ильхам Алиев перечислил источники этой самостоятельности: экономика, построенная без чужих денег, армия, освободившая землю без чужих солдат, общество, где горский еврей и азербайджанец лежат в одной аллее, и дипломатия, которая открывала двери для диалога даже тогда, когда собеседники держали их закрытыми.

Кто выигрывает от такой позиции? Прежде всего, сам Азербайджан, получивший свободу маневра между Вашингтоном, Брюсселем, Москвой, Анкарой и столицами Глобального Юга. Выигрывает регион, впервые за три десятилетия получивший шанс на открытые границы и работающие коммуникации. Проигрывают те, кто привык управлять Южным Кавказом через замороженные конфликты, и те в Армении, кто продолжает жить в 1990-х.

Остается вопрос, на который пока нет ответа даже в Ереване: хватит ли армянскому обществу смелости проголосовать за конституцию без претензий к соседу?

Ответ Баку будет зависеть от этого голосования меньше, чем принято думать. Азербайджан свою часть пути прошел.

От зала, где Президент говорил о железном кулаке, до Аллеи шехидов - несколько минут езды по городу. Там, на нагорной части Баку, под одним небом лежат Альберт Агарунов, погибший в Шуше в 23 года, и сотни его товарищей с азербайджанскими, лезгинскими, русскими, талышскими фамилиями. Гости из 100 стран могут потратить три дня на панельные дискуссии о мостах в расколотом мире. Самый короткий маршрут к пониманию Азербайджана проходит по этой аллее.