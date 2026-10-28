В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции

Проект новой Конституции Армении планируется представить общественности в середине ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила министр юстиции Армении Србуи Галян.

Министр подчеркнула, что публикуемый документ не будет окончательной версией Конституции.

По ее словам, цель обнародования проекта заключается в создании возможностей для общественного обсуждения.