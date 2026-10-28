https://news.day.az/politics/1870346.html Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО Участники прошедшей в Баку 3-й Встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества по борьбе с коррупцией подчеркнули важность расширения международного сотрудничества, обмена опытом и информацией.

Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО

Политика, 28 октября 2026 18:04 (UTC +04:00) 317
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией

Участники прошедшей в Баку 3-й Встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества по борьбе с коррупцией подчеркнули важность расширения международного сотрудничества, обмена опытом и информацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представители Буркина-Фасо, Туниса, Омана и Сенегала в заявлениях журналистам рассказали о значении встречи, а также высоко оценили организацию мероприятия и гостеприимство Азербайджана.

Главный государственный контролер Высшего органа государственного контроля и борьбы с коррупцией Буркина-Фасо Лассан Компаоре от имени властей и делегации своей страны поприветствовал проведение третьей встречи на министерском уровне и высоко оценил гостеприимство Азербайджана.

"Первая встреча состоялась в Джидде, а вторая - два года назад в Дохе. Эта инициатива служит объединению усилий различных стран в борьбе с коррупцией", - заявил Л. Компаоре.

Председатель Высшего органа административного и финансового контроля Туниса Имед Хазги отметил, что бакинская встреча создает важную возможность для развития сотрудничества между исламскими государствами в сфере борьбы с коррупцией и возврата активов.

"В ходе встречи мы обсудили пути ускорения вступления в силу Конвенции Мекки аль-Мукаррама, развития механизмов сотрудничества в области борьбы с коррупцией и возврата активов. Мы также рассмотрели перспективы и возможные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества между государствами", - сказал он.

И. Хазги подчеркнул, что мероприятие было полезным и с точки зрения обмена передовым опытом, а также обсуждения эффективных методов борьбы с новыми угрозами и вызовами.

"Преступные группы все чаще используют новые технологии и искусственный интеллект для уклонения от наказания и сокрытия активов. А это создает новые угрозы перед государствами", - добавил он.

Член делегации Омана Захра Мухаммед аль-Лавати заявила, что встреча имеет особое значение с точки зрения продвижения реализации Конвенции Мекки аль-Мукаррама. Она отметила важность трансграничного обмена информацией, взаимной правовой помощи, установления местонахождения и возврата активов, а также укрепления координации между правоохранительными органами.

"Наш приоритет - трансформировать международные обязательства в практические механизмы и измеримые результаты, укрепить возможности институтов и защитить государственные средства", - подчеркнула представитель Омана.

По ее словам, эффективные системы борьбы с коррупцией должны сочетать в себе превентивные меры, контроль на основе рисков, раннее выявление и применение закона.

Представитель Омана также выразила благодарность Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики за высокий уровень организации мероприятия и гостеприимство.

"Баку - красивый и живой город, где богатое культурное наследие сочетается с современным развитием. Душевность людей сделала этот визит особенно запоминающимся", - добавила она.

Председатель Национального управления Сенегала по борьбе с коррупцией (OFNAC) Мустафа Ка также отметил гостеприимство Азербайджана и культурное наследие Баку.

"Наряду с деловыми обсуждениями, мы также посетили туристические места и памятники. Баку - очень современный город, и наряду с этим, он сохранил свои исторические памятники, историю и культуру. Культурное наследие азербайджанского народа, и в особенности гостеприимство, произвели на нас большое впечатление", - отметил М. Ка.

Председатель OFNAC, рассказывая о реформах, проводимых в Сенегале в сфере борьбы с коррупцией, сообщил, что после произошедшей в 2024 году в стране демократической смены власти это направление было объявлено приоритетом. По его словам, принимаются меры для формирования соответствующей международным стандартам правовой базы и сильных институтов, обладающих широкими полномочиями.

М. Ка сообщил, что возглавляемая им структура проводит расследования, принимает декларации об имуществе государственных служащих, имеющих соответствующие обязательства, и осуществляет просветительские кампании.

"Мы проводим следственные мероприятия для установления лиц, совершивших коррупционные преступления, чтобы они предстали перед компетентными судами. Мы также создали механизм, позволяющий каждому человеку, которому стало известно о фактах коррупции, сообщить об этом в OFNAC", - добавил он.

  • Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией
  • Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией
  • Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией
  • Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией
  • Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией
  • Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией
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NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 559
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 880
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 892
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 895
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 856
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 663
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 654
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 885
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 642
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 645
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 610
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 857
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 893
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 887
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 655
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 27 октября 18:16 (UTC+04), Культура 817
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 27 октября 18:09 (UTC+04), Политика 4 117
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 27 октября 18:08 (UTC+04), Общество 714
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 27 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 871
В Азербайджане создается новая Комиссия 27 октября 18:02 (UTC+04), Общество 654
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 27 октября 17:53 (UTC+04), Общество 659
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 27 октября 17:40 (UTC+04), В мире 912
Большая часть Физули очищена от мин 27 октября 17:37 (UTC+04), Общество 620
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 27 октября 17:34 (UTC+04), Туризм 756
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 27 октября 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 4 371
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 27 октября 17:30 (UTC+04), Общество 786
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 27 октября 17:24 (UTC+04), В мире 926
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 27 октября 17:17 (UTC+04), Экономика 924
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 885
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 916
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 105
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 939
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 671
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