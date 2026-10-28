Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО

Участники прошедшей в Баку 3-й Встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества по борьбе с коррупцией подчеркнули важность расширения международного сотрудничества, обмена опытом и информацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представители Буркина-Фасо, Туниса, Омана и Сенегала в заявлениях журналистам рассказали о значении встречи, а также высоко оценили организацию мероприятия и гостеприимство Азербайджана.

Главный государственный контролер Высшего органа государственного контроля и борьбы с коррупцией Буркина-Фасо Лассан Компаоре от имени властей и делегации своей страны поприветствовал проведение третьей встречи на министерском уровне и высоко оценил гостеприимство Азербайджана.

"Первая встреча состоялась в Джидде, а вторая - два года назад в Дохе. Эта инициатива служит объединению усилий различных стран в борьбе с коррупцией", - заявил Л. Компаоре.

Председатель Высшего органа административного и финансового контроля Туниса Имед Хазги отметил, что бакинская встреча создает важную возможность для развития сотрудничества между исламскими государствами в сфере борьбы с коррупцией и возврата активов.

"В ходе встречи мы обсудили пути ускорения вступления в силу Конвенции Мекки аль-Мукаррама, развития механизмов сотрудничества в области борьбы с коррупцией и возврата активов. Мы также рассмотрели перспективы и возможные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества между государствами", - сказал он.

И. Хазги подчеркнул, что мероприятие было полезным и с точки зрения обмена передовым опытом, а также обсуждения эффективных методов борьбы с новыми угрозами и вызовами.

"Преступные группы все чаще используют новые технологии и искусственный интеллект для уклонения от наказания и сокрытия активов. А это создает новые угрозы перед государствами", - добавил он.

Член делегации Омана Захра Мухаммед аль-Лавати заявила, что встреча имеет особое значение с точки зрения продвижения реализации Конвенции Мекки аль-Мукаррама. Она отметила важность трансграничного обмена информацией, взаимной правовой помощи, установления местонахождения и возврата активов, а также укрепления координации между правоохранительными органами.

"Наш приоритет - трансформировать международные обязательства в практические механизмы и измеримые результаты, укрепить возможности институтов и защитить государственные средства", - подчеркнула представитель Омана.

По ее словам, эффективные системы борьбы с коррупцией должны сочетать в себе превентивные меры, контроль на основе рисков, раннее выявление и применение закона.

Представитель Омана также выразила благодарность Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики за высокий уровень организации мероприятия и гостеприимство.

"Баку - красивый и живой город, где богатое культурное наследие сочетается с современным развитием. Душевность людей сделала этот визит особенно запоминающимся", - добавила она.

Председатель Национального управления Сенегала по борьбе с коррупцией (OFNAC) Мустафа Ка также отметил гостеприимство Азербайджана и культурное наследие Баку.

"Наряду с деловыми обсуждениями, мы также посетили туристические места и памятники. Баку - очень современный город, и наряду с этим, он сохранил свои исторические памятники, историю и культуру. Культурное наследие азербайджанского народа, и в особенности гостеприимство, произвели на нас большое впечатление", - отметил М. Ка.

Председатель OFNAC, рассказывая о реформах, проводимых в Сенегале в сфере борьбы с коррупцией, сообщил, что после произошедшей в 2024 году в стране демократической смены власти это направление было объявлено приоритетом. По его словам, принимаются меры для формирования соответствующей международным стандартам правовой базы и сильных институтов, обладающих широкими полномочиями.

М. Ка сообщил, что возглавляемая им структура проводит расследования, принимает декларации об имуществе государственных служащих, имеющих соответствующие обязательства, и осуществляет просветительские кампании.

"Мы проводим следственные мероприятия для установления лиц, совершивших коррупционные преступления, чтобы они предстали перед компетентными судами. Мы также создали механизм, позволяющий каждому человеку, которому стало известно о фактах коррупции, сообщить об этом в OFNAC", - добавил он.