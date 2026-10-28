Азербайджан выразил соболезнования Испании

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Испании.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Испании.

"Мы солидарны со всеми, кто пострадал в результате этой трагедии, и желаем раненым скорейшего и полного выздоровления", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Испании в результате столкновения двух скоростных поездов погибли не менее 64 человек, более 179 получили ранения.