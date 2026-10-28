https://news.day.az/politics/1870355.html Азербайджан выразил соболезнования Испании Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Испании. Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X. Министерство иностранных дел Азербайджана выразило глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Испании.
Азербайджан выразил соболезнования Испании
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Испании.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Испании.
"Мы солидарны со всеми, кто пострадал в результате этой трагедии, и желаем раненым скорейшего и полного выздоровления", - говорится в публикации.
Отметим, что сегодня в Испании в результате столкновения двух скоростных поездов погибли не менее 64 человек, более 179 получили ранения.
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