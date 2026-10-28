Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств Тофик Мусаев опередил своего соотечественника Рафаэля Физиева в рейтинге легкого дивизиона UFC.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в обновленном Meta UFC Rankings Мусаев сохранил 13-е место, тогда как Физиев опустился сразу на две позиции - с 12-й на 14-ю. Таким образом, Мусаев впервые оказался выше соотечественника в этом рейтинге.

Отметим, что Meta UFC Rankings это новая официальная рейтинговая система, представленная UFC совместно с компанией Meta в июне 2026 года. В отличие от традиционного рейтинга, формируемого путем голосования представителей спортивных СМИ, позиции бойцов в ней рассчитываются алгоритмически с учетом результатов поединков, уровня соперников, способов побед, активности спортсменов и давности проведенных боев.

При этом в традиционном медийном рейтинге UFC (Media Panel), который по-прежнему доступен на официальном сайте организации, Физиев занимает 11-е место, а Мусаев не входит в топ-15 легкого дивизиона.

Обе версии рейтинга возглавляет чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи, а первое место среди претендентов занимает Илия Топурия.

Напомним, что последний поединок Тофик Мусаев провел 1 августа на турнире UFC в Белграде, где победил словака Людовита Кляйна техническим нокаутом во втором раунде. Рафаэль Физиев в последний раз выходил в октагон 27 июня в Баку, нокаутировав мексиканца Мануэля Торреса на 15-й секунде второго раунда.

Добавим, что на данный момент следующие поединки обоих азербайджанских бойцов официально не анонсированы.