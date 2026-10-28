Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности

Начальник Бакинского городского управления статистики Государственного комитета статистики Абдурахманов Хосров Адиль оглы освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявили в Государственном комитете статистики.

По имеющейся информации, новое назначение на эту должность пока не произведено.

Кроме того, заместители начальника управления - Гёзялова Малахат Фамиль гызы и Гулиев Расим Рашид оглы - также освобождены от занимаемых должностей и переведены на другие должности внутри управления.

Отметим, что Хосров Абдурахманов был назначен на эту должность в мае 2018 года.