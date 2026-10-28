"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО

Коллекция Азербайджанского национального музея ковра пополнилась произведением, в котором отражены традиции и культурная память горских евреев. Художник-ковровщик Альберт Рафиев, уроженец Красной Слободы Губинского района, передал музею в дар авторский ковер "Свадьба в Губе".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Азербайджанского национального музея ковра.

В своих работах художник обращается к еврейским праздникам и религиозным обычаям, раскрывая разные стороны жизни общины. Свадебное торжество в Красной Слободе - это не только начало новой семейной истории, но и возможность передать младшим поколениям обычаи, сложившиеся задолго до них. Именно такой культурный пласт лежит в основе произведения Рафиева. Через обращение к свадебной обрядности художник показывает, как из поколения в поколение передаются обычаи, в которых сохраняются история семьи, тепло родного дома и связь с предками.

В творчестве Альберта Рафиева особое место занимает культурное многообразие Азербайджана, где представители разных народов на протяжении веков сохраняют свои традиции, живут рядом и обогащают друг друга. Ковер "Свадьба в Губе" продолжает эту тему, раскрывая через свадебные обычаи горских евреев ценности взаимного уважения, добрососедства и культурного единства.

Ковер "Свадьба в Губе" выполнен из шерсти на шелковой основе. Его поступление в музей дает возможность представить свадебную традицию горских евреев средствами авторского коврового искусства и расширяет представление о культурном многообразии Азербайджана.

Сохранение исторической памяти занимает важное место и в других начинаниях Рафиева. Он много лет собирает старинные ковры, книги и предметы, связанные с бытом и духовной жизнью горских евреев. Часть собранных экспонатов передана Музею горских евреев в Красной Слободе, в создании которого художник принимал участие. Кроме того, он подарил родному поселению дом своих родителей, где планируется воссоздать традиционное еврейское жилище.

Новый дар Азербайджанскому национальному музею ковра продолжает эту линию его деятельности. Этот подарок Альберта Рафиева ценен не только самим произведением, но и тем, что за ним стоит: желанием сохранить обычаи родного края и передать их дальше - не в виде сухого перечня исторических сведений, а через художественные образы, в которых продолжается жизнь традиции.