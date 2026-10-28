Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев

Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции.

Как передает Day.Az, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в среду на третьей встрече высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), занимающихся борьбой с коррупцией, которая проходит в Баку, передает корреспондент Trend.

Генеральный прокурор сообщил, что Азербайджан ратифицировал Конвенцию ООН против коррупции, Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а также гражданско-правовую и уголовно-правовую конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией. Кроме того, Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции.

К.Алиев отметил, что в стране проведены масштабные правовые и институциональные реформы, а также создана современная правовая база, соответствующая международным антикоррупционным стандартам. Для обеспечения эффективного применения соответствующего законодательства также были проведены реформы в судебной системе и правоохранительных органах.

Генеральный прокурор добавил, что наряду с мерами наказания за коррупционные правонарушения в Азербайджане особое внимание уделяется их предупреждению. По его словам, центры "ASAN xidmət", обеспечивая прозрачное предоставление государственных услуг, внесли значительный вклад в повышение прозрачности государственного управления.

К.Алиев также подчеркнул важность сотрудничества с международными партнерами и обмена опытом в сфере борьбы с коррупцией.