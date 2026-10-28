Названы важные настройки нового смартфона

Важные настройки нового смартфона на Android помогут защитить личные данные и доступ к аккаунту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает немецкое издание Schutzlotse.

После покупки нового аппарата специалисты предложили установить блокировку экрана с помощью PIN-кода или пароля. Она не позволит постороннему сразу получить доступ к переписке, фотографиям и приложениям. В Google рекомендуют использовать PIN-код как минимум из шести цифр. На поддерживаемых устройствах для повседневной разблокировки можно также настроить отпечаток пальца.

Далее стоит проверить защиту аккаунта Google. Двухэтапная аутентификация добавляет дополнительную проверку при входе и помогает защитить учетную запись, даже если пароль попал к постороннему. Авторы советуют заранее настроить резервный способ входа, чтобы не потерять доступ к аккаунту вместе с телефоном.

На следующем шаге журналисты посоветовали установить доступные обновления Android и исправлений безопасности. Они объяснили, что новый аппарат мог некоторое время находиться на складе, поэтому после первого включения ему могут понадобиться обновления. Также в заметке говорится, что нужно активировать защиту от кражи, если устройство ее поддерживает.

В заключение авторы рекомендовали проверить сервис поиска потерянного устройства и что на смартфоне работает сервис "Google Play Защита".