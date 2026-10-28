Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам третьего заседания высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении отмечается:

"Уважаемые участники заседания!

Приветствую вас на третьем заседании высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества, укреплению солидарности и взаимной поддержки в рамках ОИС и постоянно прилагает усилия в этом направлении.

Коррупция - это преступление, подрывающее общественное доверие к государственным институтам, наносящее вред социальной справедливости, здоровой конкуренции и экономическому развитию. В некоторых случаях трансграничный характер таких преступлений требует принятия соответствующих мер как на национальном, так и на международном уровнях. В этой связи "Конвенция Мекка Аль-Мукаррама о сотрудничестве государств-членов ОИС в области правоохранительной деятельности по борьбе с коррупцией" является стратегическим документом, формирующим единую правовую платформу в данной сфере. Присоединение Азербайджана к этой Конвенции имеет большое значение для развития международного сотрудничества.

В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией. Важную роль в предотвращении коррупции играют совершенствование законодательства, повышение прозрачности и отчетности в государственном управлении, цифровизация и обеспечение доступности государственных услуг, усиление общественного контроля.

За почти 30-летний период оккупации наших земель незаконная эксплуатация с участием иностранных субъектов наших природных ресурсов, в том числе месторождений полезных ископаемых, нанесла серьезный ущерб экологии региона. Значительная часть доходов, полученных в результате этих преступлений, была легализована через международные финансовые каналы.

Цифровое развитие, особенно стремительное распространение искусственного интеллекта, наряду с расширением возможностей борьбы с коррупцией, создает условия для появления новых форм коррупции, злоупотребления цифровыми финансовыми инструментами. Эффективное использование потенциала современных технологических решений соответствующими правоохранительными органами имеет особое значение для предотвращения и результативного расследования подобных преступлений.

Уверен, что предстоящие в Баку дискуссии и выдвинутые предложения послужат дальнейшему развитию сотрудничества между государствами-членами ОИС в борьбе с коррупцией, укреплению доверия и устойчивому развитию наших стран.

Желаю успехов в работе заседания".