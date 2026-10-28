Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС

Расход условного топлива на производство одного киловатт-часа электроэнергии на Азербайджанской тепловой электростанции сократился с 330 до менее чем 220 граммов благодаря мерам по повышению энергоэффективности.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в среду на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку, передает Day.Az.

Он отметил, что устойчивое развитие энергетического сектора не ограничивается увеличением инвестиций в возобновляемые источники энергии. Важную роль также играют повышение энергоэффективности, модернизация существующей инфраструктуры и сокращение потерь энергии.

"Недостаточно просто оценивать масштабы инвестиций в возобновляемую энергетику. Очень важно также, чтобы государство направляло в эту сферу значительные ресурсы, мощности, время и средства. Второе важное направление - энергоэффективность, и Азербайджан предпринял серьезные шаги и в этой области", - отметил Э. Солтанов.

Заместитель министра напомнил, что Азербайджанская тепловая электростанция установленной мощностью 2,4 гигаватта является крупнейшей электростанцией на Кавказе. Несколько лет назад ее оборудование было модернизировано с использованием итальянских технологий.

"Наименее эффективная электростанция Азербайджана сегодня стала самой эффективной в стране. Ранее на производство одного киловатт-часа электроэнергии расходовалось 330 граммов условного топлива, тогда как сейчас этот показатель составляет менее 220 граммов. Таким образом, нам удалось повысить эффективность более чем на 30%", - заявил заместитель министра.

По его словам, благодаря модернизации удается экономить около 500 миллионов кубометров природного газа в год. Это демонстрирует экономическую и экологическую значимость обновления существующей энергетической инфраструктуры.

Э. Солтанов также затронул вопрос потерь при передаче и распределении электроэнергии. Он сообщил, что потери в линиях электропередачи находятся на уровне, близком к лучшим мировым показателям. Вместе с тем более высокий уровень потерь в распределительных сетях обусловливает необходимость принятия дополнительных мер.

Заместитель министра отметил, что для сокращения потерь энергии в распределительных сетях необходимо не только совершенствовать существующую инфраструктуру, но и привлекать финансовые ресурсы, а также укреплять сотрудничество с банками.

Он подчеркнул особую роль зданий и сооружений в повышении энергоэффективности. По его словам, значительная часть электроэнергии потребляется именно в этих объектах, поэтому улучшение их энергетических характеристик может способствовать снижению общего энергопотребления.

"С будущего года предусматривается обязательное введение энергетических паспортов зданий. Мы должны поддерживать строительство более качественных и энергоэффективных зданий не только посредством штрафных механизмов, но и с помощью мер стимулирования", - заявил Э. Солтанов.

По его словам, цель заключается в повышении рыночной привлекательности зданий с высокой энергоэффективностью. Для этого предусматривается внедрение системы паспортизации, отражающей энергетические характеристики объектов.

"Мы стремимся создавать механизмы стимулирования для качественно и эффективно построенных зданий, а не делать основной упор на штрафы. Например, рыночная стоимость здания, имеющего энергетический паспорт класса А, может быть выше, поскольку потребление электроэнергии и других видов энергии в таком здании будет ниже", - отметил заместитель министра.

Он добавил, что повышение энергоэффективности не ограничивается зданиями. Ведется также работа по разработке стандартов, направленных на обеспечение эффективной работы различных установок и оборудования.

Э. Солтанов обратил внимание и на инициативы нефтегазового сектора в области декарбонизации. Он заявил, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предпринимает важные для страны шаги в этом направлении, способствуя выполнению климатических обязательств Азербайджана.

"Действительно, SOCAR предпринимает важные и новаторские шаги, которыми наша страна может гордиться. Я полагаю, что некоторые требования, предусмотренные третьим национально определяемым вкладом Азербайджана (NDC 3), будут реализованы SOCAR быстрее, учитывая, что компания является ведущей организацией нефтегазового сектора", - подчеркнул он.

Заместитель министра отметил, что среди инициатив, к которым присоединилась SOCAR, - Хартия по декарбонизации нефти и газа и Партнерство по сокращению выбросов метана в нефтегазовом секторе 2.0 (OGMP 2.0).

"Это одни из самых серьезных и поддающихся проверке инициатив в мире", - заявил Э. Солтанов.

По его словам, повышение энергоэффективности, сокращение потерь в электрических сетях, улучшение энергетических характеристик зданий и снижение выбросов в нефтегазовом секторе являются взаимодополняющими направлениями перехода Азербайджана к устойчивой энергетической системе.

Отметим, что в Баку проходит 9-й Диалог по ЦУР. Мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.