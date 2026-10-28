Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов

Азербайджан из активного участника межрелигиозного и межкультурного диалога превратился в одного из организаторов международных инициатив в этой сфере.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов в интервью журналистам в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, после восстановления независимости Азербайджан активно участвовал в развитии межкультурного и межрелигиозного диалога, а за последние 20 лет значительно расширил свою роль в организации соответствующих международных инициатив.

"Сегодня Баку является одним из мировых центров межкультурного диалога, в том числе межрелигиозного, а Азербайджан выступает одним из ключевых организаторов этого процесса", - отметил Г. Исмаилов.

Он подчеркнул, что проведение в рамках форума отдельной панельной сессии, посвященной межрелигиозному диалогу, имеет особое значение для формирования общего будущего. По его мнению, такой диалог необходим для мирного сосуществования людей, исповедующих разные религии и принадлежащих к различным конфессиям.

Г. Исмаилов отметил, что акцентирование религиозных различий в некоторых случаях становится причиной конфликтов на этнической и конфессиональной почве. В этой связи он подчеркнул важность исторического опыта мирного сосуществования в борьбе с исламофобией, ксенофобией и антисемитизмом.

"Геополитическое положение Азербайджана, его политические и экономические ресурсы, а также исторические традиции позволяют стране играть ведущую роль в этом процессе", - добавил он.

В качестве примера межконфессионального взаимодействия Г. Исмаилов привел совместное совершение мусульманами, принадлежащими к различным течениям, намаза единства в одной мечети под руководством одного имама. По его словам, такая практика существует как в Баку, так и в регионах страны.

Он также обратил внимание на расположение синагог, церкви Архангела Михаила и мечети Тезепир в непосредственной близости друг от друга в Баку, назвав это одним из примеров религиозного сосуществования в стране.

"Это не новое достижение, а историческое наследие азербайджанского народа. Его сохранение является частью государственной политики Азербайджана", - подчеркнул Г. Исмаилов.

Отметим, что VII Всемирный форум по межкультурному диалогу проходит в Баку 27-29 октября на тему "Диалог ради общего будущего: наведение мостов в разделенном мире".

Форум является ключевым международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного в 2008 году по предложению Президента Ильхама Алиева. Впервые организованный в 2011 году, форум объединяет представителей государств, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского общества для развития межкультурного диалога и сотрудничества.