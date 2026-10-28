Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам

Азербайджанский народ и верующие сохраняют бдительность в отношении провокаций и идеологических угроз.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в среду председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на панельной сессии "Диалог религий: дорожная карта к общему будущему" в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, передает Day.Az.

Он сказал, что азербайджанский народ и верующие сохраняют бдительность в отношении попыток очернения страны, провокаций и идеологических угроз.

"Верующие Азербайджана испытывают гордость за успехи нашей страны, в том числе за достижения в культурно-духовной и религиозной сферах, а также за проявляемые заботу и покровительство. Они всегда поддерживают деятельность государства и его главы. Верующие всегда рядом с нашим государством. Наша модель жизни, признанная мировым сообществом в качестве примера, является национальным достоянием независимого Азербайджана", - подчеркнул А. Пашазаде.

Он также обратил внимание на восстановление религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях. По его словам, наряду с мечетями государство восстанавливает православные и армянские церкви, а также албанские храмы.

"Это проявление заботы азербайджанского народа о национальных и духовных ценностях, а также толерантной государственной политики, которая рассматривает мультикультурное религиозное наследие как национальное достояние, возрождает и сохраняет его", - заявил председатель Управления мусульман Кавказа.

А. Пашазаде добавил, что, несмотря на усилия Азербайджана по установлению мира в регионе, страна способна противостоять проявлениям ксенофобии, реваншизма и сепаратизма, а также призывам к ненависти со стороны армянской церкви, армянской диаспоры и их сторонников.

По его словам, Азербайджан обладает потенциалом для продвижения своих инициатив на международной арене и вносит практический вклад в развитие мультикультурализма и исламской солидарности благодаря инициативам Президента Ильхама Алиева.

Шейх уль-ислам отметил, что достижения Азербайджана и проводимая страной независимая политика вызывают обеспокоенность у ряда внешних сил. Азербайджан способен и готов дать достойный ответ на любые провокации и нападки из-за рубежа, направленные против его государственности, независимости и духовных ценностей.

Председатель Управления мусульман Кавказа подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря единству народа и государства, межрелигиозной гармонии, взаимопониманию между представителями различных течений ислама, а также уважению к национальным традициям и общечеловеческим ценностям.

Отметим, что VII Всемирный форум по межкультурному диалогу проходит в Баку 27-29 октября на тему "Диалог ради общего будущего: наведение мостов в разделенном мире".

Форум является ключевым международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного в 2008 году по предложению Президента Ильхама Алиева. Впервые организованный в 2011 году, форум объединяет представителей государств, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского общества для развития межкультурного диалога и сотрудничества.