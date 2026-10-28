Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане

Выбор модели развития исламского финансирования в Азербайджане должен учитывать особенности местного рынка, спрос со стороны клиентов и роль государства в продвижении этого направления.

Как передает Day.Az, об этом сказал в ответ на вопрос Trend в среду глобальный руководитель направления исламских финансов Fitch Ratings Башар Аль-Натор в ходе вебинара, посвященного рынкам исламского финансирования.

"Страна может рассмотреть как создание исламских окон в традиционных банках, так и развитие полноформатных исламских банков, однако универсального решения для всех рынков не существует. В разных странах успешно применяются различные модели. Поэтому, откровенно говоря, универсального решения не существует", - заявил Аль-Натор.

По его словам, выбор подхода зависит от множества факторов, в том числе от фундаментальных характеристик рынка, целей развития исламского финансирования и движущих сил спроса.

В качестве примера он привел Саудовскую Аравию, где традиционные банки предлагают продукты, соответствующие нормам шариата, через специализированные подразделения - исламские окна, наряду с полноформатными исламскими банками.

"Если посмотреть на банковское финансирование в Саудовской Аравии, около 85% его приходится на финансирование, соответствующее нормам шариата. Другой пример - Кувейт, где исламское финансирование предоставляется исключительно исламскими банками и занимает около 50% банковского сектора. Таким образом, мы видим два успешных примера, но факторы, обусловившие их развитие, и фундаментальные характеристики рынков различаются", - сказал Аль-Натор.

Он также обратил внимание на опыт Малайзии, где государство на протяжении более десяти лет активно продвигало развитие исламских финансов и ставило цели по увеличению их доли на рынке.

По словам представителя Fitch, при определении подходящей модели важно понять, что именно стимулирует развитие отрасли: государственная политика и инициативы "сверху вниз" или реальный спрос со стороны клиентов и бизнеса - "снизу вверх".

"Речь идет о сочетании экономической целесообразности с импульсом, исходящим сверху или снизу. Как правило, присутствуют оба фактора", - подчеркнул он.

Аль-Натор считает, что при выборе модели необходимо отдельно изучать рыночные условия каждой страны, а также цели, которых власти намерены достичь за счет развития исламского финансирования.

"Этот вопрос необходимо рассматривать индивидуально для каждой страны, а не исходить из того, что одна модель правильная, а другая - нет", - заключил он.