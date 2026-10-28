Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана

Сегодня, 28 октября, во всем мире отмечается Всемирный день дзюдо. Праздник, учрежденный по инициативе Международной федерации дзюдо (IJF), приурочен ко дню рождения основателя этого вида спорта, японца Дзигоро Кано.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Всемирный день дзюдо отмечается с 2011 года и направлен на популяризацию этого вида спорта, укрепление взаимного уважения, дружбы, дисциплины и нравственных ценностей.

Темой 2026 года выбрана "Принадлежность" (Belonging). Она подчеркивает объединяющую роль дзюдо, благодаря которому каждый человек может почувствовать себя частью спортивного сообщества независимо от происхождения и личных обстоятельств.

Особое значение этот день имеет и для Азербайджана, чьи дзюдоисты на протяжении многих лет добиваются успехов на крупнейших международных соревнованиях.

Первым олимпийским чемпионом страны по дзюдо стал Назим Гусейнов, завоевавший золотую медаль на Играх 1992 года в Барселоне. Спустя 16 лет его достижение повторил Эльнур Мамедли, победивший на Олимпиаде в Пекине.

Новая историческая страница была открыта в 2024 году на Олимпийских играх в Париже. Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами, впервые принеся Азербайджану два "золота" по дзюдо на одних Играх.

Особенно выдающимся оказался сезон Хидаята Гейдарова, который в течение одного года завоевал титулы чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр.

Последний крупный успех азербайджанских дзюдоистов состоялся 4-11 октября 2026 года на чемпионате мира в Баку.

На домашнем первенстве сборная установила национальный рекорд, завоевав семь медалей в индивидуальных соревнованиях - одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые. Этот результат позволил Азербайджану занять третье место в общем медальном зачете.

Медалисты чемпионата мира 2026 года:

"Золото":

Ахмед Юсифов (60 кг).

"Серебро":

Зелим Цкаев (81 кг).

Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).

"Бронза":

Рашид Мамедалиев (73 кг).

Омар Раджабли (81 кг).

Мурад Фатиев (90 кг).

Кянан Насибов (свыше 100 кг).

При этом Ахмед Юсифов вошел в историю как первый азербайджанский чемпион мира в весовой категории до 60 кг.

Еще одним примечательным достижением стала бронзовая медаль Омара Раджабли. Спустя 25 лет он повторил успех своего отца Эльхана Раджабли, завоевавшего "бронзу" чемпионата мира в 2001 году.

Теперь одной из главных задач Федерации дзюдо Азербайджана остается подготовка сильного состава к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и продолжение успешных выступлений на международной арене.