Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС

Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества, укреплению солидарности и взаимной поддержки в рамках ОИС и постоянно прилагает усилия в этом направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам третьего заседания высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества в Баку.

"Коррупция - это преступление, подрывающее общественное доверие к государственным институтам, наносящее вред социальной справедливости, здоровой конкуренции и экономическому развитию. В некоторых случаях трансграничный характер таких преступлений требует принятия соответствующих мер как на национальном, так и на международном уровнях. В этой связи "Конвенция Мекка Аль-Мукаррама о сотрудничестве государств-членов ОИС в области правоохранительной деятельности по борьбе с коррупцией" является стратегическим документом, формирующим единую правовую платформу в данной сфере. Присоединение Азербайджана к этой Конвенции имеет большое значение для развития международного сотрудничества", - говорится в обращении.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третье заседание высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Во встрече принимают участие более 250 человек, в том числе представители 48 из 57 государств - членов ОИС. Среди участников - руководители 30 государственных учреждений, послы, руководители и высокопоставленные представители пяти международных и региональных организаций, а также представители трех государств-наблюдателей.