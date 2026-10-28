В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу

В рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в этом году запланировано проведение 26 мероприятий, что делает программу форума более насыщенной по сравнению с предыдущими годами.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в среду в интервью журналистам заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров в рамках форума, передает Day.Az.

По его словам, программа включает четыре основных диалога, а также пленарные и панельные сессии. Главная тема форума - "Диалог ради общего будущего: наведение мостов в разделенном мире".

Ф. Джафаров отметил, что наряду с Министерством культуры Азербайджана партнерами форума выступают Альянс цивилизаций ООН, ICESCO, ЮНЕСКО и Всемирная туристская организация ООН. В большинстве мероприятий участвуют международные партнеры, а также представители государственных органов Азербайджана с учетом тематики обсуждений.

Заместитель министра подчеркнул, что в этом году особое внимание уделяется расширению представительства различных общественных групп. Наряду с представителями правительств и международных организаций к дискуссиям привлекаются женщины, молодежь и представители частного сектора.

"Цель заключается в том, чтобы создать условия для выступления и участия каждого в межкультурном диалоге", - заявил Ф. Джафаров.

Он добавил, что в форуме принимают участие более 500 иностранных гостей. Среди них - представители правительств и международных организаций, международных неправительственных организаций, авторитетных зарубежных СМИ и академических кругов, профессора ведущих зарубежных университетов, а также молодые лидеры.

Отметим, что VII Всемирный форум по межкультурному диалогу проходит в Баку 27-29 октября на тему "Диалог ради общего будущего: наведение мостов в разделенном мире".

Форум является ключевым международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного в 2008 году по предложению Президента Ильхама Алиева. Впервые организованный в 2011 году, форум объединяет представителей государств, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского общества для развития межкультурного диалога и сотрудничества.