В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО

Заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах высоко оценила организацию 13-й сессии Всемирного форума городов в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации, опубликованной посольством Азербайджана в Мексике в социальной сети X.

"27 октября в Сенате Мексики состоялось мероприятие, посвященное презентации испаноязычной версии Всемирного доклада о состоянии городов за 2026 год.

Выступая на мероприятии, Россбах подчеркнула важность продолжения многостороннего и плодотворного диалога, состоявшегося в Баку, странами, которые будут принимать следующие сессии Всемирного форума городов", - говорится в публикации.