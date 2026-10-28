В Баку проходит 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО
В Баку проходит 9-й Диалог по Целям устойчивого развития (ЦУР).
Как сообщает корреспондент Trend, мероприятие организовано совместно Министерством экономики Азербайджана, Национальным координационным советом по устойчивому развитию и Организацией Объединенных Наций (ООН), передает Day.Az.
Тема мероприятия - "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".
В рамках диалога обсуждаются вопросы выполнения национальных климатических обязательств Азербайджана, экологической трансформации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии, а также инвестиционных возможностей в этой сфере.
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